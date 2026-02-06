El actor Timothy Busfield es acusado formalmente por abuso sexual infantil

Un gran jurado en Albuquerque, Nuevo México, formuló acusaciones formales contra el actor y director Timothy Busfield por cargos de abuso sexual infantil. La decisión se produce casi un mes después de que Busfield se entregara a las autoridades tras la emisión de una orden de arresto en su contra.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bernalillo, Sam Bregman, anunció este viernes que los grandes jurados votaron para acusar a Busfield de cuatro cargos de contacto sexual criminal con un menor. La audiencia del gran jurado tuvo lugar el jueves.

Las investigaciones comenzaron tras acusaciones de conducta sexual ilícita con dos niños gemelos de 11 años a quienes dirigía en la serie de Fox ‘The Cleaning Lady’, donde figuraba como productor ejecutivo. Los registros policiales alegan que los tocamientos indebidos ocurrieron en múltiples ocasiones entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024.

En un comunicado en redes sociales, la fiscalía subrayó que “la protección de los niños sigue siendo una prioridad absoluta” y que el caso será procesado por su Unidad de Víctimas Especiales. También reiteró la presunción de inocencia de Busfield hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.

Segunda acusación

Un día después de su entrega el 13 de enero, surgió una nueva acusación. Una solicitud de prisión preventiva, consultada por Entertainment Weekly, alega que un padre informó que, durante una audición en el Teatro B Street de Sacramento —fundado por Busfield en 1986—, el actor habría besado y tocado de manera inapropiada a una joven de 16 años.

Tras una audiencia el 20 de enero, un juez determinó que Busfield no permanecería bajo custodia hasta el juicio, pero impuso condiciones estrictas: no puede tener contacto no supervisado con menores, debe abstenerse de alcohol y drogas ilegales, y no puede contactar a las presuntas víctimas o sus familias.

Si es declarado culpable de los cargos actuales, podría enfrentar al menos tres años de prisión estatal.

Busfield negó todas las acusaciones públicamente, incluso a través de un video. Ha recibido docenas de cartas de apoyo presentadas como evidencia, incluidas declaraciones de su esposa, la actriz Melissa Gilbert, y de sus exprotagonistas de ‘Thirtysomething’, Peter Horton y Ken Olin.

Gilbert, casada con Busfield desde 2013, ha mantenido su apoyo público. Su publicista afirmó que ella “apoya y respalda a su esposo” y que se dirigirá al público “en el momento oportuno”. Gilbert estuvo presente en la primera comparecencia judicial de Busfield el pasado 20 de enero.

