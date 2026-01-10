El actor Timothy Busfield enfrenta cargos por abuso sexual infantil

El actor Timothy Busfield, conocido por su papel en ‘The West Wing’ y por estar casado con la actriz Melissa Gilbert, enfrenta cargos penales en Nuevo México por presuntos actos de abuso sexual contra dos menores.

Según una orden judicial obtenida y revisada por Entertainment Weekly y otros medios, Busfield está acusado de dos delitos de contacto sexual criminal con un menor y un cargo de abuso infantil.

Los presuntos hechos involucran a dos hermanos gemelos, actores infantiles que trabajaron con Busfield en la serie de Fox ‘The Cleaning Lady’ (La Señora de la Limpieza).

En el documento, el oficial de policía de Albuquerque, Marvin Brown, detalla las acusaciones: uno de los menores afirmó que Busfield le frotó los genitales y le tocó las nalgas en el set, mientras que el otro alegó tocamientos inapropiados.

La investigación se inició formalmente después de que un médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México solicitara una pesquisa el 1 de noviembre de 2024. Según la orden, la madre de los niños declaró que el abuso habría ocurrido entre el otoño de 2022 y la primavera de 2024. Uno de los menores relató los hechos a su consejero en septiembre de 2025.

Las acusaciones

En declaraciones recogidas en la orden judicial, uno de los niños contó a un entrevistador forense que Busfield tocó sus “zonas privadas” entre tomas en dos ocasiones, cuando tenía 7 y 8 años.

El otro niño mencionó que Busfield “empezó a tocarlos durante los dos primeros años”, añadiendo que “no le gustaba que lo tocaran”.

La madre de los menores también alegó que, aunque inicialmente el equipo proporcionaba iPads a los padres para supervisar a los niños durante el rodaje, esta política habría terminado después de la incorporación de Busfield como director.

Frente a estas acusaciones, Warner Bros. Television, el estudio productor de ‘The Cleaning Lady’, emitió un comunicado: “La salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo siempre son nuestra máxima prioridad, especialmente la seguridad de los menores en nuestras producciones. Nos tomamos muy en serio todas las acusaciones de mala conducta… Estamos al tanto de los cargos actuales contra el Sr. Busfield y hemos cooperado y seguiremos cooperando con las autoridades“.

Según la orden, cuando el oficial Brown entrevistó a Busfield, el actor y director negó recordar los hechos específicos. Sobre los protocolos para tocar a niños en el set, Busfield declaró: “No está permitido en absoluto. No hay ningún protocolo… No recuerdo a esos chicos… Si sucedió, no recuerdo… pero no sería raro para mí”.

También sugirió, según el investigador, que los padres podrían querer “vengarse” porque los niños no fueron recontratados para la última temporada de la serie.

La orden judicial también menciona dos acusaciones previas contra Busfield por agresión sexual en 1994 y en una fecha no especificada, ninguna de las cuales resultó en cargos criminales.

Busfield dirigió seis episodios de ‘The Cleaning Lady’ a partir de 2022, fue productor ejecutivo en 14 episodios y actuó en uno. Fox canceló la serie en junio de 2025.

Uno de los menores involucrados ha sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático y ansiedad, y reporta tener pesadillas relacionadas con los presuntos abusos.

La investigación continúa en curso.

