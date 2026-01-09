George Clooney desmiente su retiro de Hollywood: “Todavía tengo trabajo por hacer”

El actor estadounidense George Clooney ha logrado amasar una de las trayectorias más sólidas de Hollywood durante sus más de 40 años de actividad en la escena actoral. Y lejos de sentirse listo para decirle “adiós” a esta faceta de su vida, hoy tiene más claro que nunca que aún tiene mucho por explorar.

En una entrevista concedida a Los Angeles Times, el actor repasó su presente profesional a los 64 años de edad y reflexionó sobre los retos que aún le gustaría enfrentar en su faceta como actor para seguir aprendiendo de este arte.

“Nadie podría estar más sorprendido que yo de tener 64 años y todavía poder hacer lo que amo (…) Aún no he terminado. Todavía tengo trabajo por hacer”, declaró al portal de noticias, desestimando cualquier especulación sobre un posible retiro.

Al ser cuestionado sobre su éxito en el mundo del entretenimiento, George Clooney lo atribuyó a su hambre de aprendizaje y nuevos retos, pues creía que estos tendrían un mayor impacto a nivel personal y profesional.

“¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que no funcionara? Me arriesgué mucho. Es más fácil vivir con eso que no hacerlo“, añadió durante su relato.

Sobre las amistades y lazos más importantes forjados a lo largo de su trayectoria, el galán de Hollywood destacó al cineasta mexicano Alfonso Cuarón, Alexander Payne, los hermanos Coen y Steven Soderbergh. Asimismo, destacó la relación de amistad que forjó con Paul Newman, a quien agradeció por enseñarle a no dejar que la fama impida disfrutar de los momentos importantes en la vida.

Para finalizar, George Clooney compartió su opinión sobre los cambios estructurales a los que se enfrenta Hollywood, especialmente los grandes estudios.

“Me preocupa solo porque es como todo: historia. Warner Brothers es un estudio de cine a la antigua usanza. Sigo bajo contrato con Warner y cuando entro en ese estudio, sé que allí es donde se rodó ‘Casablanca’ y ‘Todos los hombres del presidente’. Es historia, y no me gustaría que se perdiera en el camino”, sentenció.

Seguir leyendo:

• George Clooney responde a Donald Trump tras críticas por su ciudadanía francesa

• Amal y George Clooney reciben la ciudadanía francesa para alejar a sus hijos de Hollywood

• George Clooney está de luto por la muerte de su hermana tras una batalla contra el cáncer