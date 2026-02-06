La vida de Joni Mitchell llegará al cine con Meryl Streep como protagonista

Un nuevo proyecto en la pantalla grande ha tocado a la puerta de la ganadora del Oscar Meryl Streep. Se trata de la cinta autobiográfica de la cantautora canadiense Joni Mitchell, considerada una de las más influyentes del siglo XX.

De acuerdo con un reporte de la revista Rolling Stone, el ejecutivo discográfico Clive Davis dio a conocer el elenco encabezado por Streep durante la tradicional fiesta que realiza previo a los premios Grammy, celebrada el 31 de enero, en el lujoso Beverly Hilton de Los Ángeles, California.

Dicho proyecto será dirigido por el cineasta Cameron Crowe (Almost Famous, 2000), quien desde 2023 trabaja codo a codo con la propia Joni Mitchell para hacerle justicia a su historia de vida, y los momentos más destacados de ella en el ámbito profesional y personal.

En una entrevista concedida a “Ultimate Classic Rock” en 2023, el director explicó que la cinta autobiográfica dará una mirada personal y sin filtros a esta leyenda de la música. “El film no está basado en un libro biográfico ni en una mirada externa”, recalcó en su charla con el medio.

“Contaremos la vida de Joni a través de su propio prisma (…) Son los personajes que impactaron su vida, los que conoces y muchos que no conoces. Y la música es tan cinematográfica“, destacó en ese entonces.

Ahora que se ha confirmado a Meryl Streep como la actriz encargada de interpretar a Mitchell en su etapa adulta, han resurgido las especulaciones sobre la posibilidad de que la británica Anya Taylor-Joy podría representar a la cantante en su juventud. Sin embargo, hasta el momento el casting no ha sido confirmado.

Con este nuevo rol asegurado, Streep suma un proyecto más en el que ha tenido que dar vida a un talento musical de la vida real. En 1999 fue la encargada de protagonizar la biopic de la violinista Roberta Guaspari en “Music of the Heart”, mientras que 2016 fue el año en el que interpretó a la cantante amateur Florence Foster Jenkins.

Ahora, Meryl se enfrasca en una era musical que data de la década de los 60 y 70, época en la que Joni Mitchell revolucionó el folk gracias a su lírica, estructuras musicales y su talento con la guitarra. Es así como se le verá cantar los más grandes éxitos de la canadiense, donde destacan: “Both Sides, Now”, “A Case of You” y “Big Yellow Taxi”, entre otras.

