Luigi Mangione denuncia doble enjuiciamiento y encara al juez: “¡Uno más uno es dos!”

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se quejó este viernes en una audiencia de estar siendo sometido a un doble enjuiciamiento con un proceso estatal y otro federal después de que un juez fijara la fecha del primero para el 8 de junio.

El juez estatal de Manhattan, Gregory Carro, fijó la fecha del juicio estatal para principios de junio, adelantándolo al juicio federal programado para el 13 de octubre.

Esto plantea la posibilidad de que el acusado se enfrente a dos juicios consecutivos por el mismo asesinato.

La abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, afirmó ante el tribunal que no estarían listos para el juicio en junio, a lo que el juez le respondió: “Estén listos”.

“Uno más uno es dos. Es doble enjuiciamiento, según cualquier criterio de sentido común”, dijo Mangione al salir escoltado de la sala, según los periodistas presentes en la sala.

Mangione -actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- fue acusado de asesinato primero en un tribunal estatal.

Los abogados de Mangione han insistido en que el juicio federal se celebre primero, lo que, según los expertos, podría impedir que se celebre el juicio estatal posteriormente debido a la protección contra la doble incriminación en el estado de Nueva York.

No obstante, si el juicio estatal se celebra primero, el juicio federal aún podría tener lugar.

La semana pasada, la jueza de su caso federal dictaminó que Mangione no se enfrentará a la pena de muerte y que, de ser declarado culpable, la pena máxima que afronta es “cadena perpetua sin libertad condicional”.

