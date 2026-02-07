Acusan a un hombre de amenazar de muerte a J.D. Vance y podría pasar 20 años en prisión

Shannon Mathre, residente de Ohio, enfrenta una acusación por presuntamente haber amenazado de muerte a James David Vance, vicepresidente de la nación, delito por el cual podría ser privado de su libertad durante 20 años.

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer que, el viernes por la tarde, un gran jurado federal acusó al hombre de 33 años por supuestas amenazas de muerte emitidas en contra del vicepresidente Vance durante un viaje que el político republicano visitó su estado natal, el mes pasado.

A partir de ello, el sujeto fue arrestado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) el viernes y de inmediato compareció ante el tribunal no sólo por ese delito, sino por otro considerado todavía más grave.

En la declaración de Mathre reconoció su intención de quitarle la vida al conservador de Ohio.

“Buscaba averiguar dónde iba a estar (el vicepresidente) y usar mi fusil automático M14 para matarlo”, indicó.

James David Vance es considerado entre los aspirantes para suplir a Donald Trump en 2028. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

De acuerdo con el DOJ, al investigar más a detalle a Shannon Mathre se descubrió que, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de 2026, recibió y distribuyó materiales de abuso sexual infantil, lo cual empeora su situación, pues si se demuestra que pretendía asesinar a J.D. Vance la pena máxima a la cual sería acreedor sería de cinco años de prisión y una multa de hasta $250,000 dólares, pero si las autoridades comprueban el delito sexual citado, entonces podría recibir una condena de 20 años privado de su libertad y una sanción económica de otros $250,000 dólares.

A través de un comunicado, David M. Toepfer, fiscal federal para el Distrito Norte de Ohio, expuso que el caso de Shannon Mathre debe servir de referente para quién se atreva a atentar en contra de cualquier funcionario.

“Las amenazas hostiles y violentas contra el vicepresidente o cualquier otro funcionario público no serán toleradas en nuestro Distrito. Cualquiera que amenace con este tipo de acción se enfrentará a una justicia y un procesamiento rápidos.

Elogiamos las acciones de nuestras fuerzas de seguridad locales y estatales que colaboraron con el Servicio Secreto de Estados Unidos para detener a este individuo”, indicó.

De esta manera, Shannon Mathre permanece bajo custodia y su audiencia para conocer su situación legal está programada a efectuarse el jueves 11 de febrero.

