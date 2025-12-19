La viuda de Charlie Kirk se compromete a impulsar a J.D. Vance para que sea elegido presidente

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, activista que fue asesinado hace unos meses mientras ofrecía un discurso en el campus de la Universidad del Valle de Utah, se compromete a hacer todo lo necesario para impulsar al republicano James David Vance para que sea elegido presidente en 2028.

Durante su participación en la conferencia AmericaFest de Turning Point USA, la directora ejecutiva de la organización conservadora candidateó al actual vicepresidente de la nación para que sea él quien asuma el relevo del mandatario Donald Trump cuando concluya su gestión.

“Vamos a lograr que el amigo de mi marido, J.D. Vance, sea elegido número 48 de la forma más rotunda posible”, expresó Erika Kirk quien se ha mostrado más cercana al conservador de Ohio después de que éste fue quien se encargó de acompañarla hasta que concluyó el funeral de su esposo.

Aunque, varios analistas coinciden en señalar que el nombre Vance podría ocupar un espacio en la boleta de las elecciones presidenciales, él ha manifestado públicamente que aguardará a conocer el resultado de las elecciones intermedias a celebrarse el siguiente año par aentonces dar a conocer cuáles son sus planes a futuro.

“Haremos todo lo posible por ganar las elecciones de mitad de mandato. Y después, me reuniré con el presidente para hablar del tema”, mencionó hace unas semanas.

J.D. Vance ha prometido que hasta después de las elecciones intermedias definirá si se postulará o no a la presidencia. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Cabe señalar que de la decisión de Vance depende también el futuro político de Marco Rubio, actual secretario de Estado, pues aun cuando se les proyecta a los dos conservadores luchando por convertirse en aspirantes a la presidencia, el político de raíces cubanas recientemente señaló su intención de no postularse si el vicepresidente opta por entrar en la carrera por la Casa Blanca.

“Si JD Vance se presenta a la presidencia, será nuestro candidato y yo seré una de las primeras personas en apoyarlo”, expuso Rubio en una entrevista concedida a Vanity Fair.

Mientras tanto, Donald Trump parece ser el más feliz de tener a los dos mejores miembros de su gabinete compitiendo entre sí con su trabajo para ver quién se gana su respaldo y por eso no se decanta por ninguno.

“Obviamente tenemos a JD; el vicepresidente es genial. Marco es genial. No sé si alguien se presentaría contra esos dos. Creo que, si formaran un grupo, sería imparable”, expresó en octubre.

