Jamie Lee Curtis conmemora 27 años de sobriedad gracias al apoyo de Richard Lewis

La estrella de “Halloween” y “True Lies”, Jamie Lee Curtis, celebró un año más libre de adicciones compartiendo una conmovedora reflexión sobre el camino que tuvo que recorrer para alcanzar esta meta. Además, sorprendió al revelar el nombre de su principal apoyo durante ese episodio de su vida: el comediante Richard Lewis.

En un mensaje difundida desde su cuenta de Instagram, la ganadora del Oscar conmemoró 27 años de sobriedad y expresó su agradecimiento al fallecido comediante por el papel fundamental que jugó en su recuperación.

Según el relato de Curtis, Richard Lewis, a quien conoció en el set de “Anything but Love” en 1989, fue uno de sus mayores motores para salir de dicho lugar: “Hace 27 años, tenía dolor y tristeza. Extendí mi mano y mi viejo colega y amigo, Richard Lewis, extendió la suya y tomó la mía (…) El milagro de la sobriedad es que solo se necesita otra persona que se relacione con lo que sientes y ESO puede cambiarlo todo”, resaltó.

El acompañamiento del comediante fue crucial para su sobriedad, pero habrían sido las historias de otras personas las que terminaron por darle el empujón necesario para seguir adelante en esta lucha.

“Richard me presentó a muchas otras personas y durante estos 27 años, he conocido a tantos que comparten nuestro vínculo común de adicción y recuperación de esa prisión diaria”, señala la estrella en la reflexión citada por Daily Mail.

Es por este motivo que la partida de Richard en febrero de 2024, a causa de un infarto, sigue siendo su inspiración en la vida: “Extraño a mi amigo, pero su regalo para mí ES el regalo que sigue dando”, expresó.

Hoy en día, Jamie Lee Curtis sigue el ejemplo del comediante y retribuye el apoyo recibido extendiendo su mano a quienes lo necesitan.

“Me honra ser abierta con desconocidos, muchos de los cuales me conocen mejor que personas con las que he pasado toda mi vida… trato de honrar su coraje y fortaleza, y de esperar a diario y hacer lo que Richard hizo, que es ofrecer mi mano a otros necesitados“, revela desde su mensaje en redes sociales.

Seguir leyendo:

• Jamie Lee Curtis se enfrenta a las críticas negativas de ‘Freakier Friday’

• Venden Casa de Laurie Strode de “Halloween” por 1.68 mdd

• Jamie Lee Curtis quiere ser parte del ‘live action’ One Piece

