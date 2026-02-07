Super Bowl LX: México recomienda contactar al consulado en caso de detención

Tras las redadas migratorias lideradas por el Servicio de Inmigración (ICE) en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México pidió este sábado a los mexicanos “viajar de manera responsable” y respetar “las leyes locales” de Santa Clara, California, donde el 8 de febrero se celebrará el Super Bowl LX.

En un mensaje en redes sociales, la cancillería mexicana ofreció recomendaciones a los viajeros mexicanos en las que, en caso de ser detenidos, pidan a la autoridad estadounidense notificar al consulado de México correspondiente para recibir una mejor orientación.

“Viaja de manera responsable y recuerda que las leyes locales deben respetarse en todo momento”, destacó el mensaje de la dependencia.

Además recordó a los viajeros que el consulado brinda asistencia en caso de extravío de pasaporte, detenciones, atención médica y apoyo si se es víctima de algún abuso o delito.

También apuntó que las representaciones consulares de México en la región y la Línea de Apoyo Consular están disponibles como principal vía de auxilio.

La advertencia de la SRE ocurre en un contexto en el que EE.UU. ha desplegado violentas redadas migratorias en California y en ciudades como Mineápolis, que han provocado la muerte de dos civiles a manos de los agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En ese sentido, la jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, descartó esta semana la presencia del ICE en operativos migratorios durante el Super Bowl LX, que contará con la presentación de medio tiempo de la estrella puertorriqueña Bad Bunny.



