“Que su legado no sea eclipsado”: hija de Linda Stevenson exige justicia tras arresto del exmarido de Jill Biden

La hija de Linda Stevenson, la mujer hallada muerta en su vivienda de Wilmington, Delaware, se pronunció públicamente luego del arresto de Bill Stevenson, exesposo de la ex primera dama Jill Biden, acusado de asesinato en primer grado.

Stevenson, de 64 años, fue declarada muerta el 28 de diciembre dentro de su residencia. Su esposo, Bill Stevenson, de 77 años, fue detenido el lunes y permanece recluido en la Institución Correccional Howard Young tras no poder pagar una fianza de $500,000 dólares.

“Que su legado no quede eclipsado”

A través de una publicación en Facebook, Christina Vettori, de 45 años, expresó su dolor y exigió justicia por la muerte de su madre. “Va a necesitar todas las oraciones que pueda obtener desde la prisión”, escribió, según reseñó el New York Post.

Vettori cuestionó la cobertura mediática centrada en la vida pasada del acusado. “Estoy cansada de ver historias repetidas sobre la vida de Bill Stevenson de hace medio siglo y ninguna sobre mi madre”, afirmó.

Describió a Linda Stevenson como su mejor amiga, confidente y refugio emocional, y aseguró que la pérdida ha sido devastadora. “El dolor de perderla es paralizante y el vacío en mi corazón es un abismo”, escribió.

Una vida marcada por la familia y el afecto

Según relató su hija, Linda Stevenson nació en Wilmington y creció en una granja de Elsmere, junto a sus tres hermanas. Conservó durante toda su vida el amor por el agua y las vacaciones en la playa, y disfrutaba especialmente de nadar.

Vettori recordó también las cenas familiares de los viernes, una tradición que, dijo, hoy acentúa la ausencia de su madre.

La causa oficial de la muerte no ha sido revelada, mientras detectives del Departamento de Policía del Condado de New Castle continúan con la investigación. Aunque el obituario de Stevenson señaló que murió de manera inesperada, no mencionó a su esposo.

Linda Stevenson fue encontrada inconsciente en la sala de estar de su casa tras una llamada policial por una disputa doméstica. Pese a los intentos por salvarle la vida, fue declarada muerta en el lugar. El audio del 911 hizo referencia a un paro cardíaco, según TMZ.

Vettori ha insistido desde el inicio en que se trató de un asesinato, mientras las autoridades calificaban el caso como una investigación de muerte.

Antecedentes del acusado

Bill Stevenson estuvo casado con Jill Biden —entonces Jill Jacobs— entre 1970 y 1975. En declaraciones previas a medios, afirmó que aún estaban casados cuando ella comenzó una relación con Joe Biden, entonces senador y posteriormente presidente de Estados Unidos.

La hija de la víctima pidió que el recuerdo de su madre no quede opacado por la figura del acusado y reiteró su llamado a que se haga justicia.

