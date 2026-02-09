Senadores republicanos defienden a Stephen Miller ante críticas internas y temores electorales

Un grupo amplio de senadores republicanos salió públicamente en defensa de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los asesores más influyentes del presidente Donald Trump, en medio de crecientes tensiones internas dentro del Partido Republicano por su papel en la política migratoria y en la agenda de política exterior de la administración.

Liderados por el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, los aliados de Miller defienden su papel crucial en la implementación de políticas de mano dura en inmigración y su reciente injerencia en asuntos de política exterior. Según informó The Hill, la disputa interna refleja una fractura sobre si Miller es un activo estratégico o una “carga política” que podría hundir a candidatos vulnerables en estados clave.

Para Lindsey Graham, la permanencia de Miller en el ala oeste no está a discusión. En una entrevista reciente, el senador desestimó las preocupaciones de sus colegas, asegurando que Miller goza de la “plena confianza” del mandatario.

“La gente puede discrepar con Stephen en cuanto a retórica y política, pero la pregunta es: ¿está Stephen Miller en peligro en el mundo de Trump? Rotundamente no”, sentenció Graham con firmeza.

El senador por Carolina del Sur incluso fue más allá al calificar a Miller como el “arquitecto del movimiento MAGA”, comparándolo con la influencia que tuvo Karl Rove durante la presidencia de George W. Bush. Graham insistió en que los republicanos deberían dejar de lamentarse por la retórica de la Casa Blanca y pasar a la ofensiva, utilizando temas como el rechazo a las ciudades santuario para ganar votos.

Apoyo cerrado del ala dura republicana

Más de una docena de senadores republicanos presentaron comentarios oficiales respaldando a Miller y rechazando las críticas, muchas de ellas anónimas, que buscan reducir su influencia dentro de la Casa Blanca.

Entre ellos se encuentra el senador Dave McCormick, de Pensilvania, un estado clave, quien agradeció a Miller por ayudar a cumplir promesas de campaña.

“Gracias a él y a otros miembros del equipo del presidente, prioridades cruciales como frenar el fentanilo, revitalizar la economía y brindar alivio a las familias trabajadoras son ahora una realidad”, señaló McCormick.

El presidente de la Conferencia Republicana del Senado, Tom Cotton, también cerró filas con Miller, al afirmar que valora “mucho su asesoramiento”, una opinión que, según dijo, comparte el propio Trump.

Otros legisladores, como Bill Hagerty, Ted Cruz y Ron Johnson, han elogiado su papel en el endurecimiento de la política migratoria y en la presión a aliados internacionales en temas estratégicos como Groenlandia.

This is Dave McCormick’s playbook:



🚩 Align with extremists (*cough, cough* Stephen Miller)

🚩 Prioritize Trump’s toxic agenda over Pennsylvanians



We’re disappointed but not remotely surprised. 🙄 https://t.co/qtjfesWR8l pic.twitter.com/t1SrVdbAYX — PA Democratic Party (@PADemParty) February 9, 2026

Críticas internas y preocupación por la opinión pública

Pese al respaldo, las divisiones son evidentes. No todos en el partido comparten este entusiasmo. Varios senadores republicanos, bajo condición de anonimato, han expresado su malestar por las tácticas agresivas que Miller promueve.

Algunos consideran que las operaciones agresivas del ICE están generando titulares negativos que podrían costar votos. Casos de detenciones de padres de familia justo después de dejar a sus hijos en la escuela han generado titulares negativos que, según los críticos, alejan al votante moderado.

El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, fue uno de los pocos críticos que habló abiertamente. “No ganaría un concurso de popularidad en nuestra conferencia”, comentó el senador quien describió el comportamiento de Miller como “confrontacional”.

GOP Sen. Thom Tillis:



“Stephen Miller never fails to live up to my expectations of incompetence”

pic.twitter.com/9fTWdFnJF7 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 28, 2026

El debate se intensifica mientras el Senado enfrenta la amenaza de un cierre del Departamento de Seguridad Nacional, luego de que los demócratas condicionaran la aprobación del financiamiento a reformas para limitar las acciones del ICE.

En ese contexto, el papel de Miller sigue bajo un escrutinio creciente, convertido en símbolo de la línea dura de Trump y, al mismo tiempo, en el epicentro de una batalla interna por el rumbo del Partido Republicano.

