window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Buscan a dos reclusos acusados de asesinato que escaparon de una cárcel en Georgia

Las autoridades de Georgia mantienen un amplio operativo para localizar a dos reclusos acusados de asesinato y otros delitos violentos

Rickey Martin, de 20 años, y Kentravious Holmes, de 21, son buscados activamente por las autoridades.

Rickey Martin, de 20 años, y Kentravious Holmes, de 21, son buscados activamente por las autoridades. Crédito: Sumter County Sheriff's Office | Cortesía

Avatar de Erika Hernández

Por  Erika Hernández

Las autoridades continúan la búsqueda de Rickey Martin, de 20 años, y Kentravious Holmes, de 21, quienes escaparon de la cárcel del condado de Sumter, en el estado de Georgia, alrededor de las 9:30 p. m. del domingo, informó la Oficina del Sheriff.

Ambos reclusos se encontraban bajo custodia por múltiples cargos, entre ellos asesinato, agresión agravada y agresión con agravantes, según precisaron las autoridades locales.

Descripción de los fugitivos

La Oficina del Sheriff del Condado de Sumter difundió las descripciones físicas de los sospechosos y pidió colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Rickey Martin mide aproximadamente 1,62 metros, pesa 54 kilos y es un hombre afroamericano con rastas sin trenzar.

Por su parte, Kentravious Holmes mide 1,72 metros, pesa 70 kilos y también es afroamericano. Tiene rastas sin retorcer y múltiples tatuajes en el rostro y el cuello, entre ellos un símbolo de dólar, un corazón roto y la inscripción “Baby Kay” sobre el ojo derecho.

Llamado a la población

Las autoridades advirtieron que ambos individuos enfrentan acusaciones por delitos violentos y exhortaron a la población a no intentar confrontarlos.

Cualquier persona que vea a alguno de los fugitivos o tenga información sobre su ubicación debe comunicarse de inmediato al 911 o directamente con la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter al 229-924-4094. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima.

El sheriff no ofreció detalles adicionales sobre cómo se produjo la fuga, mientras continúa el operativo para recapturar a los sospechosos.

Sigue leyendo:
– Acusan a padre y madrastra del asesinato de bebé de 14 meses en Long Beach.
– Mujer en Toronto confesó que mató a sus hijos y luego intentó suicidarse tras perder a su esposo.

En esta nota

Georgia
Trending
Contenido Patrocinado
Trending