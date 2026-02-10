Buscan a dos reclusos acusados de asesinato que escaparon de una cárcel en Georgia

Las autoridades continúan la búsqueda de Rickey Martin, de 20 años, y Kentravious Holmes, de 21, quienes escaparon de la cárcel del condado de Sumter, en el estado de Georgia, alrededor de las 9:30 p. m. del domingo, informó la Oficina del Sheriff.

Ambos reclusos se encontraban bajo custodia por múltiples cargos, entre ellos asesinato, agresión agravada y agresión con agravantes, según precisaron las autoridades locales.

Descripción de los fugitivos

La Oficina del Sheriff del Condado de Sumter difundió las descripciones físicas de los sospechosos y pidió colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Rickey Martin mide aproximadamente 1,62 metros, pesa 54 kilos y es un hombre afroamericano con rastas sin trenzar.

Por su parte, Kentravious Holmes mide 1,72 metros, pesa 70 kilos y también es afroamericano. Tiene rastas sin retorcer y múltiples tatuajes en el rostro y el cuello, entre ellos un símbolo de dólar, un corazón roto y la inscripción “Baby Kay” sobre el ojo derecho.

Llamado a la población

Las autoridades advirtieron que ambos individuos enfrentan acusaciones por delitos violentos y exhortaron a la población a no intentar confrontarlos.

Cualquier persona que vea a alguno de los fugitivos o tenga información sobre su ubicación debe comunicarse de inmediato al 911 o directamente con la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter al 229-924-4094. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima.

El sheriff no ofreció detalles adicionales sobre cómo se produjo la fuga, mientras continúa el operativo para recapturar a los sospechosos.

