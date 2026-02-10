Gobierno de Trump recortará $600 millones en fondos federales de salud pública a estados demócratas
El recorte será aplicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y afectará a California, Colorado, Illinois y Minnesota
La administración del presidente Donald Trump se prepara para retirar alrededor de $600 millones de dólares en fondos federales de salud pública a cuatro estados gobernados por demócratas, una decisión que ha encendido la alarma entre autoridades estatales y organizaciones civiles por su impacto directo en programas sanitarios clave y comunidades vulnerables.
El recorte, que será aplicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), afectará a California, Colorado, Illinois y Minnesota, según confirmaron funcionarios federales a medios nacionales.
La poda presupuestaria entrará en vigor de forma inmediata; una parte de los fondos se cancelará esta misma semana y el resto dejará de distribuirse la próxima. Esta decisión se suma a una reciente ofensiva de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), que también ordenó la revocación de $943 millones de dólares destinados al Departamento de Transporte en estas mismas jurisdicciones.
Los recursos estaban destinados a subvenciones canalizadas a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y ya habían sido aprobados previamente por el Congreso.
Programas de salud pública en riesgo
Un portavoz del HHS explicó que las subvenciones se eliminarán porque “no reflejan las prioridades actuales de la agencia”. Sin embargo, documentos oficiales revisados por ese diario detallan que los fondos financiaban programas esenciales, como la contratación de personal sanitario, la modernización de sistemas de datos, la gestión de epidemias y acciones para proteger a comunidades desfavorecidas.
Entre los programas afectados se encuentran iniciativas para combatir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como proyectos de infraestructura de salud pública creados durante la administración de Joe Biden, que beneficiaron a más de 100 departamentos de salud en todo el país con financiamiento multianual.
Acusaciones de sesgo político y fraude
Funcionarios de la administración Trump han ido más allá, acusando a algunos estados de permitir “fraude desenfrenado” en programas sociales. En el caso de Minnesota, investigaciones federales han revelado esquemas de fraude millonarios vinculados a programas de nutrición durante la pandemia, aunque autoridades estatales han rechazado que esas irregularidades justifiquen recortes generalizados.
Gobernadores y portavoces estatales de California, Illinois, Colorado y Minnesota aseguraron que no han recibido notificación formal sobre la cancelación de los fondos y advirtieron que, de concretarse, la medida perjudicará a familias de bajos ingresos y debilitará la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.
Mientras crece la tensión entre Washington y los estados demócratas, expertos en salud pública alertan que retirar estos recursos podría tener consecuencias a largo plazo para la prevención de enfermedades y la equidad en el acceso a la atención médica en algunas de las regiones más pobladas del país.
Sigue leyendo:
- Gobierno de Trump congela subsidio de cuidado infantil en estados demócratas, incluidos California y Nueva York
- “Por favor, vacúnense”, ahora implora contradictoriamente la administración Trump ante alta incidencia de sarampión
- Entretanto EE.UU. se retira de la OMS, California la acoge con beneplácito