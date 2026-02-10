Navarro pide bajar expectativas de empleo ante millones de deportaciones

El asesor económico de Donald Trump, Peter Navarro, pidió a Wall Street reducir sus expectativas sobre el próximo informe mensual de empleo, al reconocer que las deportaciones masivas de inmigrantes están reduciendo el tamaño de la fuerza laboral en Estados Unidos.

Durante una entrevista con Fox Business, Navarro, director de la Oficina de Política Comercial y de Manufactura, adelantó que el reporte laboral podría mostrar cifras inferiores a las habituales, debido al impacto directo de la política migratoria en el mercado de trabajo.

“El informe de empleo se publicará mañana. Tenemos que revisar a la baja significativamente nuestras expectativas sobre cómo debería ser la cifra mensual de empleo”, señaló.

Deportaciones y mercado laboral en EE.UU.

Navarro explicó que, bajo el contexto actual, la creación de empleo podría ubicarse alrededor de 50,000 puestos mensuales, muy por debajo de las cifras de seis dígitos registradas con frecuencia durante la administración de Joe Biden.

Según el funcionario, en años recientes la llegada de inmigrantes ayudó a sostener el equilibrio del mercado laboral, al cubrir vacantes y estimular la generación de empleo. Ese fenómeno, afirmó, ya no se estaría presentando debido al endurecimiento de las políticas migratorias.

Pese a lo alarmante que podrían resultar estos números para analistas y economistas, Navarro insistió en que una menor creación de empleos no necesariamente debe interpretarse como debilidad económica, sino como un reflejo del nuevo panorama laboral.

Un mensaje directo a Wall Street

Navarro aprovechó la entrevista para enviar un mensaje directo a inversionistas y mercados financieros, pidiéndoles ajustar sus lecturas de los datos laborales. Aseguró que, bajo el actual contexto migratorio, una cifra por debajo de 100,000 empleos mensuales podría considerarse estable.

“Wall Street tiene que adaptarse al hecho de que estamos deportando a millones de inmigrantes de nuestro mercado laboral”, afirmó.

Ante una pregunta de la conductora María Bartiromo sobre si esperaba un número débil, Navarro respondió: “No. No espero una cifra baja. Solo digo que, de ahora en adelante, cuando veamos una cifra por debajo de 100,000, no nos lamentaremos”.

Las declaraciones contrastan con advertencias recientes de 16 tesoreros, contralores y auditores estatales, quienes alertaron en una carta conjunta que el aumento de redadas migratorias está generando miedo, afectando el comercio, el empleo y los ingresos públicos. “Para que una economía funcione, la gente debe sentirse segura para ir a trabajar y administrar negocios”, señalaron.

Sigue leyendo:

* Familia colombiana que vende tamales decide autodeportarse: “Nos tocó”

* Agentes migratorios arrestan a jardineros hispanos en Florida







