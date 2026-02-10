Padre dispara a su hija en Texas tras discusión sobre Donald Trump

Una visita familiar terminó en tragedia cuando Lucy Harrison, una joven británica de 23 años, fue muerta a tiros por su padre el 10 de enero de 2025 en su casa en Prosper, cerca de Dallas.

De acuerdo con reportes de BBC, Sky News, Latin Times y New York Daily News, la muerte ocurrió tras una fuerte discusión entre Lucy y su padre, Kris Harrison, relacionada con Donald Trump.

Lucy había viajado a Texas junto a su novio, Sam Littler, para visitar a su padre y su nueva familia, sin embargo, durante la investigación en el Tribunal Forense de Cheshire, Littler declaró que las discusiones políticas eran frecuentes entre Lucy y su padre, especialmente sobre temas como la posesión de armas en Estados Unidos o las acusaciones de agresión sexual vinculadas al debate político.

Según el testimonio, la mañana del 10 de enero la discusión se intensificó cuando Lucy cuestionó a su padre preguntándole: “¿Cómo te sentirías si yo fuera la chica en esa situación y hubiera sido agredida sexualmente?”

De acuerdo con Littler, Kris Harrison respondió que tenía otras dos hijas viviendo con él y que “no le molestaría tanto”, lo que provocó que Lucy, visiblemente afectada, subiera corriendo las escaleras.

Horas más tarde, cuando la pareja se preparaba para ir al aeropuerto, el ambiente seguía siendo tenso.

Littler declaró que aproximadamente media hora antes de salir, Lucy estaba en la cocina cuando su padre la tomó de la mano y la llevó a su dormitorio en la planta baja. Unos 15 segundos después, se escuchó un fuerte estallido.

Cuando Littler entró a la habitación, encontró a Lucy en el suelo con una herida de bala en el pecho. Kris Harrison gritaba pidiendo ayuda.

La versión del padre

En una declaración leída ante el tribunal, Kris Harrison afirmó que estaba mostrando a su hija una pistola semiautomática Glock de 9 mm que guardaba en la mesita de noche. Según su versión, había comprado el arma años atrás para brindar una “sensación de seguridad” a su familia.

“Cuando levanté el arma para mostrársela, de repente oí un fuerte golpe. No entendí qué había pasado. Lucy se cayó al instante”, declaró, al tiempo de afirmar que no recordaba si tenía el dedo en el gatillo.

También reconoció que había recaído en el consumo de alcohol ese día, tras haber estado anteriormente en rehabilitación.

La policía de Prosper investigó el caso como posible homicidio. Sin embargo, un gran jurado del condado de Collin decidió no presentar cargos penales contra Kris Harrison.

Paralelamente, en el Reino Unido se abrió una investigación forense para esclarecer completamente las circunstancias de la muerte.

Durante la audiencia, el equipo legal del padre intentó que la forense se recusara del caso, alegando posible parcialidad, pero la solicitud fue rechazada.

El caso ha generado atención internacional no solo por tratarse de una tragedia familiar, sino también porque pone de relieve dos temas sensibles en Estados Unidos, como la polarización política extrema y la cultura de posesión de armas y su impacto en la seguridad familiar.

