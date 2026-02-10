Trabajador de Ford que le gritó a Donald Trump “protector de pedófilos” se libra de ser sancionado

TJ Sabula, trabajador de Ford quien fue suspendido por insultar al presidente Donald Trump durante una visita realizada a la planta donde ensambla a sus vehículos en Dearborn, Michigan, se libró de ser sancionado por el sindicato al cual pertenece.

Durante un recorrido efectuado por el político republicano en las instalaciones del fabricante automotriz a mediados del mes pasado, Sabula, quien labora en una de las líneas de producción, le gritó ” protector de pedófilos”, esto en alusión a la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación de menores.

En respuesta, a través de un video que circula en redes sociales, se observa a Trump señalando al trabajador en un par de ocasiones e incluso pareciera mostrarle su dedo medio.

La osadía del trabajador le implicó ser suspendido unos días y aunque se creía que recibiría un castigo mayor por parte de la United Auto Workers (UAW), sindicato al que pertenece, Laura Dickerson, quien preside dicha organización, lo dio por descartado.

“Esto no es ‘El Aprendiz’. Aquel día, un trabajador de esa planta le dijo al Sr. Trump exactamente lo que pensaba de él. Desafortunadamente, en ese momento vimos lo que el actual presidente realmente piensa de los trabajadores y su respuesta: nos mostró el dedo medio”, expresó la sindicalista durante un evento cubierto por la agencia de noticias Reuters, la cual reprodujo dicha declaración como parte de un discurso emitido.

Mientras Donald Trump visitaba una planta de Ford con sede en Michigan, uno de los trabajadores le lanzó un grito difícil de pasar por desapercibido. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Para TJ Sabula, ser suspendido o no, pasaba a segundo término, pues después de que le habilitaron un par de cuentas en GoFundMe, plataforma de financiación colectiva, logró recaudar más de $480,000 dólares, en una; y $330,000, en la otra.

Dicha situación reflejó lo polarizada que se encuentra la ciudadanía desde noviembre de 2024, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y cuyo resultado le permitió al magnate de 79 años, además de retornar a Washington, librarse de al menos dos procesos legales e incrementar considerablemente su fortuna de la mano de algunos emprendimientos.

No obstante, el grito que le lanzó TJ Sabula sobre su presunta cercanía con Jeffrey Epstein se fundamenta en algunas fotografías donde se demuestra que llegó a entablar una relación con el líder de una red de prostitución de menores, la cual podría ser objeto de una investigación con el objetivo de transparentarla.

Sigue leyendo:

• Trabajador de Ford suspendido por insultar a Donald Trump recibe más de $800 mil dólares en donaciones

• Trump estuvo en fiesta con alguien del Cártel de Sinaloa y Robin Leach, según archivos Epstein

• Correos electrónicos de Jeffrey Epstein señalan que Trump convivió con chicas a quienes él prostituía