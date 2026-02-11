Avión pierde el motor y se estrella en plena avenida de Georgia: “No lo lograremos”

Un video captó el momento en que una avioneta descendió fuera de control y terminó estrellándose en plena vía pública en Gainesville, Georgia, en un incidente que pudo haber terminado en tragedia mayor.

El hecho ocurrió el lunes en la congestionada intersección de Browns Bridge Road y Pearl Nix Parkway, una de las más transitadas de la ciudad. La aeronave, un Hawker Beechcraft BE-36 modelo 2010, había despegado minutos antes del Aeropuerto Lee Gilmer Memorial cuando sufrió una falla de motor.

“No lo lograremos”

Las grabaciones del control de tráfico aéreo revelaron el dramático llamado de auxilio del piloto, identificado como Thomas Rogers.

—¡Mayday! ¡Mayday! No lo lograremos —se escucha decir—. Por favor, díganle a mi esposa, Molly, que la quiero… y a mis padres. Los quiero muchísimo.

Rogers explicó posteriormente que intentaron regresar al aeropuerto planeando, pero la distancia lo hizo imposible.

“Perdimos el motor al despegar y tratamos de volver, hicimos todo según las reglas. Pero no íbamos a poder regresar, así que seguimos por la carretera”, declaró a FOX 5.

La aeronave transportaba al piloto y a un estudiante piloto, quien sufrió heridas leves.

Impacto contra vehículos

Las imágenes muestran cómo el avión tocó tierra bruscamente, rebotó y terminó impactando tres vehículos, cuyos neumáticos quedaron destruidos. Durante el aterrizaje, el tanque de combustible se desprendió y golpeó la parte trasera de una camioneta.

Solo dos conductores y uno de los ocupantes del avión requirieron atención hospitalaria por lesiones menores.

El capitán de la Policía de Gainesville, Kevin Holbrook, calificó el desenlace como “absolutamente notable”.

“El hecho de que este avión cayera sin chocar contra postes o líneas eléctricas y solo impactara tres vehículos es increíble”, afirmó.

Testigos en shock

Un video grabado por un testigo muestra el descenso abrupto mientras se escucha a alguien gritar: “¡Un avión se acaba de estrellar en la carretera!”.

Deanna Campbell, quien presenció el hecho, relató que alertó a su esposo al ver la aeronave descender peligrosamente.

“Le dije: ‘¡Es un avión!’ Nos asustamos muchísimo”, declaró.

La vía fue cerrada temporalmente mientras los equipos de emergencia retiraban la aeronave. Horas después, el Departamento de Policía de Gainesville confirmó que la circulación fue restablecida.

Las autoridades no reportaron víctimas fatales y continúan evaluando las causas exactas de la falla mecánica.

