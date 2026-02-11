Demócratas exigen transparencia a la administración Trump sobre crudo venezolano

El senador Adam Schiff (D-Calif.) y otros 13 senadores enviaron una carta a altos funcionarios de la Casa Blanca solicitando información detallada sobre cualquier vínculo financiero con compañías petroleras involucradas tras el anuncio de Trump de asumir control sobre las ventas de petróleo de Venezuela. La preocupación apunta a empresas con historial en Venezuela o que podrían beneficiarse de la confiscación de activos petroleros venezolanos.

“Dada la urgencia del asunto y el enorme riesgo de especulación y corrupción, la administración tiene la obligación, más allá de los requisitos de divulgación financiera existentes, de aclarar al Congreso y al público estadounidense si existen vínculos financieros previos y en qué medida”, escribieron los senadores.

Los legisladores también buscan detalles sobre posibles relaciones con empresas que han apoyado políticamente a Trump o participado en su toma de posesión y otros proyectos privados. Entre las compañías mencionadas se encuentran Vitol y Trafigura, señaladas por antecedentes de sanciones penales y civiles, sobornos, manipulación del mercado y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

La carta detalla que los funcionarios deben revelar todas las conexiones financieras, inversiones personales o acuerdos paralelos con empresas vinculadas al petróleo venezolano, incluyendo Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Halliburton, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, y otras. También solicitan transparencia sobre cualquier vínculo con contratistas consultados por el Departamento de Defensa para posibles operaciones militares en Venezuela.

Según los senadores, dichas revelaciones deben reflejarse en los informes anuales y transacciones requeridos por la Ley de Ética en el Gobierno. Además, cualquier vínculo financiero o acto de especulación corrupta estará sujeto a escrutinio y posibles medidas de rendición de cuentas.

“La confianza pública exige claridad y transparencia con el Congreso y el pueblo estadounidense, y esperamos su respuesta”, concluyen los legisladores.

Sigue leyendo:

* ¿Pueden Venezuela y sus aliados petroleros frenar la caída de los precios del crudo?

*Venezuela exporta por primera vez gas licuado de petróleo y marca un hito en su industria energética