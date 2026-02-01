Venezuela exporta por primera vez gas licuado de petróleo y marca un hito en su industria energética

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo que zarpó el buque Chrysopigi Lady con el primer cargamento de gas licuado de petróleo (GLP) exportado por el país, un hecho histórico para la industria energética venezolana.

“Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el primer cargamento de gas licuado de petróleo”, escribió Rodríguez en su cuenta oficial de Telegram, destacando que este logro se alcanzó junto con los trabajadores de la estatal PDVSA.

Aunque la mandataria no precisó el destino de la carga ni los detalles del comprador, esta exportación forma parte de los esfuerzos por diversificar los productos energéticos del país y expandir la presencia de Venezuela en mercados internacionales.

Contrato de comercialización y marco legal renovado

El envío se concreta semanas después de que Rodríguez anunciara la firma de un contrato para comercializar gas licuado de petróleo por primera vez, sin ofrecer detalles sobre su duración ni las contrapartes involucradas.

La exportación se produce en paralelo a cambios legislativos en el sector petrolero: la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos propuesta por Rodríguez, con el objetivo de incentivar la inversión privada y extranjera en actividades como exploración, producción y transporte, y permitir mecanismos alternativos de resolución de conflictos como mediación y arbitraje.

Desafíos y contexto internacional

La apertura al mercado de gas licuado se da en un contexto donde Venezuela busca revitalizar su industria energética tras años de sanciones y limitaciones productivas. La medida también apunta a atraer inversión extranjera y fortalecer el comercio internacional de sus recursos.

Históricamente, Venezuela había destinado toda su producción doméstica de GLP al consumo interno, por lo que este primer envío representa un avance estratégico en su perfil exportador.

Con esta acción, Caracas busca consolidar su presencia en segmentos energéticos más amplios y generar nuevas oportunidades económicas, marcando un paso significativo en la historia petrolera del país.

