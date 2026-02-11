Jaguar Land Rover retira del mercado 2,300 vehículos eléctricos debido a peligro de incendio

Este martes, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) anunció un aumento significativo en el riesgo de incendio de los vehículos Jaguar I-Pace de los años modelo 2020-2021 por lo que la marca informó el retiro de al menos 2,300 autos eléctricos en Estados Unidos.

El comunicado de NHTSA mencionó que hay una gran preocupación sobre el sobrecalentamiento de la batería de alto voltaje de estos vehículos. “Como reparación provisional, el software de la batería será actualizado por un concesionario, o mediante una actualización inalámbrica (OTA) para limitar el estado de carga al 90%”, declaró.

Asimismo, indicó en el informe que, “los vehículos han experimentado una sobrecarga térmica, que puede manifestarse como humo o fuego, que puede ocurrir en el paquete de baterías de tracción de alto voltaje. La investigación está en curso”.

En la investigación se identificó una “pestaña de ánodo plegada” lo que puede contribuir a un riesgo de sobrecarga térmica, aún están siendo inspeccionados por el proveedor, señaló NHTSA.

Según la compañía los propietarios de vehículos que entren dentro del retiro no recibirán ningún cobro. Ante los incidentes se insta a los usuarios a estacionar lejos de estructuras y cargar la batería al aire libre.

El fabricante también explicó que los propietarios pueden monitorear la carga del vehículo con la aplicación Jaguar Remote, pero deben detener físicamente la carga desenchufando el cable una vez haya alcanzado el 90% para evitar el sobrecalentamiento.

