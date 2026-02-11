Trump recibe a Netanyahu y asegura que prioriza un acuerdo diplomático con Irán

Donald Trump aseguró este miércoles que continuará impulsando una solución diplomática con Irán, tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un encuentro que se realizó completamente a puerta cerrada.

Según explicó Trump en la plataforma Truth Social, durante la reunión, que calificó como “muy positiva” y que se extendió por aproximadamente tres horas, dejó claro a Netanyahu que su preferencia es alcanzar un acuerdo negociado para limitar el programa nuclear iraní.

“No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo”, escribió el mandatario. Añadió que, si se logra un pacto, esa será su opción preferida; de lo contrario, “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”.

Trump también recordó que el año pasado Irán decidió no avanzar en un acuerdo y que Estados Unidos respondió con la llamada “Operación Martillo de Medianoche”, en la que bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes. “Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, afirmó.

Por su parte, la oficina de Netanyahu informó en un comunicado que ambos líderes abordaron las negociaciones con Irán, la situación en Gaza y otros acontecimientos regionales. Además, señalaron que el primer ministro expuso las necesidades de seguridad de Israel en el contexto de las conversaciones y que ambos acordaron mantener una estrecha coordinación.

Netanyahu llegó el martes a Washington para su séptima visita oficial desde el inicio del segundo mandato de Trump. El viaje está centrado en el proceso para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

De tal modo, el primer ministro israelí firmó este miércoles, durante su visita oficial a Washington, su adhesión a la Junta de la Paz creada por Donald Trump. Netanyahu rubricó el documento durante una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospeda, antes de acudir a la Casa Blanca para reunirse con Trump.

Israel exige que Irán no solo limite su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y cese el apoyo a milicias en la región, como Hizbulá. Teherán, sin embargo, rechaza esas condiciones y ha señalado que solo aceptará ciertas restricciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.

Las negociaciones entre Washington y Teherán se reanudaron la semana pasada, tras meses de tensiones y después de que Trump advirtiera que podría haber una intervención militar si no se alcanza un acuerdo. En ese contexto, Estados Unidos ha desplegado una flota en aguas cercanas a Irán, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.

