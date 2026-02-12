El senador Josh Hawley acusa a fiscal general de Minnesota de fraude y exige procesarlo

El republicano Josh Hawley señaló a Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, por presuntamente haber ayudado a personas acusadas de participar en el multimillonario fraude cometido en contra de las finanzas públicas durante pandemia.

Desde hace algunas semanas, la administración Trump denunció un presunto un presunto esquema de fraude cercano a $9 mil millones de dólares en detrimento de las finanzas estadounidenses durante la pandemia de COVID.

De hecho, el Departamento de Justicia (DJO) emitió un par de citaciones dirigidas a Tim Walz, gobernador de Minnesota; y para Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, pues considera que ambos se han dado a la tarea de obstaculizar el trabajo de los agentes federales para detener a quienes participaron en el supuesto fraude.

Y como parte de las indagatorias, durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Senado llevada a cabo este jueves, Josh Hawley interrogó al demócrata Keith Ellison sobre su desempeño como fiscal de Minnesota frente a la organización sin fines de lucro Feeding Our Future, a la cual se le atribuye haber implementado un plan para defraudar un programa de nutrición infantil durante la pandemia.

El senador por Misuri sostiene que, en 2021, Ellison sostuvo un encuentro con algunas personas acusadas tiempo después de haber sido parte del presunto fraude señalado.

El fiscal general Keith Ellison descarta estar ligado a un escandaloso fraude cometido durante la pandemia. (Crédito: Tom Brenner / AP)

Presuntamente, de dicha reunión el conservador afirma que el actual fiscal obtuvo días más tarde $10,000 dólares a través de donativos de campaña.

“Quienes dirigían el programa Feeding Our Future acudieron a usted en su oficina oficial en el capitolio estatal el 11 de diciembre de 2021 y le pidieron ayuda para que los investigadores los dejaran en paz. Se quejaron con usted durante más de una hora de que los investigadores estatales los perseguían, y le rogaron que los ayudara, y usted accedió, sorprendentemente, y sabemos que lo hizo. Eso es porque todo está grabado… ¿Por qué los ayudó?

Usted ayudó a los estafadores a defraudar a su estado y a este gobierno… y obtuvo una generosa contribución para su campaña a cambio. Debería ser procesado”, le gritó Hawley.

Al respecto, el fiscal general de Minnesota negó los señalamientos expuestos en su contra y aclaró no haber recibido ningún donativo de extraña procedencia.

“No les ayudé. Usted está mintiendo”, expresó.

Cabe señalar que, en abril del año pasado, el Centro para el Experimento Americano, organización conservadora sin fines de lucro con sede en Minnesota, dio a conocer una grabación de 51 minutos donde dos personajes vinculados a Feeding Our Future dialogaron con Keith Ellison durante un encuentro sostenido el 11 de diciembre de 2021.

