Gomita fue operada de emergencia y asegura que está viva “de milagro”

La conductora e influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita“, lanzó una publicación en redes sociales que alarmó a sus seguidores, ya que en ella compartió los momentos de incertidumbre que vivió al ser trasladada de emergencia al hospital y, según sus propias palabras, estar “a punto de morir”.

El inesperado relato tuvo lugar en sus plataformas digitales e incluyó fotografías y videos que la mostraron desde una cama de hospital, sufriendo los estrados de una intervención quirúrgica que le dejó una herida de varios centímetros.

A la par de las imágenes, Gomita compartió una reflexión en la que confesó que dicho problema de salud la llevó a encontrarse entre la vida y la muerte. Como resultado, esta experiencia la ha llevado a tener revelaciones en el ámbito espiritual y emocional.

“Solo sé que existen los milagros y mi fe aumenta cada día”, escribió a través de su cuenta de Tik Tok. “El 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad. Hoy me arreglé con mucho amor y dolor para ustedes, gracias por ver mis videos”.

@gomita_oficial Esto pasó el 5 de febrero, solo se mi Dios existe y hoy estoy en casa, y ustedes fueron mi MOTIVACIÓN PARA ARREGLARME HOY, NO PIERDO LA FE, AL CONTRARIO AUMENTA.🤍✨ ♬ original sound – Amanda Nguyen

A pesar de no brindar más detalles sobre la afección que la llevó a ser hospitalizada, la exparticipante de “La Casa de los Famosos” indicó que, una vez procesada la experiencia, podría sincerarse al respecto: “Hoy estoy en casa y ustedes fueron mi motivación. Hoy no pierdo la fe, al contrario, aumenta“, añadió.

Esta dedicatoria propició que su bandeja de comentarios destacara con mensajes positivos y de pronta recuperación para la joven: “Que bueno que ya estés bien de salud, Gomita”, destacó un usuario. “Mandándote todo el amor del mundo en este momento difícil, tus fans te amamos”, exhibió uno más.

La reaparición de Gomita en redes sociales atiende a una ausencia prolongada desde finales del mes de enero, misma que había generado una ola de especulaciones sobre su estado de salud.

