Gomita revela que intentó ser mamá por inseminación artificial, pero no tuvo éxito

A más de un año de su controversial participación dentro del reality “La Casa de los Famosos México”, la influencer Gomita se encuentra más enfocada que nunca en hacer realidad cada uno de sus proyectos personales, así lo dio a conocer en una entrevista concedida a su hermano Fredy ‘Lapizito’.

Y, de acuerdo con lo revelado por la influencer, uno de los sueños que desea cumplir es convertirse en madre: “Ser mamá, tener a mi familia, tener a mi esposo, ya le dediqué mucho tiempo a mi carrera, no estoy cansada, pero ya quiero tener una vida de familia. Quiero ser mamá, me muero por ser mamá“, reveló durante su paso por el podcast de su hermano.

Lamentablemente, su camino para conseguirlo ha estado lleno de altibajos y el primero de ellos fue un procedimiento de inseminación artificial fallido.

“Tuve un intento de ser mamá por in vitro, yo decía: ‘ya, ya quiero ser mamá’. No se logró porque me fui a un reality a Argentina por tres meses y debía tener cuidados“, dijo con respecto a la razón detrás de su resultado negativo.

Aunque la famosa no confirmó si está dentro de sus planes un segundo intento de inseminación in vitro, sí reiteró que más allá de cualquier meta a nivel profesional, su enfoque está en poder formar su propia familia.

Además de sincerarse sobre su dese de ser mamá, Gomita abordó temas complejos sobre su vida personal, incluyendo lo que calificó como su antigua “obsesión” por las cirugías estéticas: “Yo encontré mi refugio en la cirugía plástica”, confesó.

Al respecto, la famosa indicó que más allá de buscar el cuerpo perfecto y aceptación de la sociedad, intentaba sentir el afecto de su familia: “Tenía muchas heridas en mi corazón… pasaba muchas cosas con mi familia. Me sentía no vista, no querida y entonces trataba de llamar la atención. Justo ese tiempo de recuperación que yo tenía con mi familia era el que yo sentía como su cariño, eran 15 días de atención para mi”, contó.

