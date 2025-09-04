Gomita sorprende con su drástica pérdida de peso y aclara si padece anorexia

La influencer Areceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, ha causado preocupación entre sus seguidores por su apariencia y por su drástica pérdida de peso, lo que llevó a más de uno a creer que está enfrentando un trastorno alimenticio, como la anorexia.

Fueron tales las alarmas que se encendieron por esta situación que la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ ya dio la cara y rompió el silencio para aclarar lo que en realidad está pasando con ella en el plano personal.

“Opté cuidarme más saludablemente porque tengo un bypass, entonces tengo que mantener ese régimen alimenticio”, contó ‘Gomita’.

A continuación aclaró que no tiene ningún tipo de desorden alimenticio, con lo que buscó calmar a sus seguidores.

“Le doy gracias a Dios que sigo viva, que estoy aquí con ustedes, pero para las jovencitas que se quieren llegar a hacer un procedimiento, pues que vean que no es lo más saludable”, continuó.

La influencer concluyó su testimonio aseverando que todo está bien con ella, que no hay nada de qué preocuparse, al asegurar que no padece anorexia.

“Ahorita estoy en un peso saludable para que se quiten ese miedo. No estoy flaca, no estoy anoréxica, estoy saludable”, dijo convencida de su nuevo yo.

Hasta el momento ‘Gomita’ se ha realizado un total de 15 cirugías, las cuales presume orgullosa.

