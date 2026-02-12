México autorizó el ingreso de 19 marinos de élite de EE.UU. para trabajos de adiestramiento

El Senado de México autorizó el ingreso temporal de 19 elementos del cuerpo de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos para participar en un ejercicio de adiestramiento en el país.

La medida busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, especialmente en operaciones marítimas y combate a delitos transnacionales.

De acuerdo con el documento avalado por los legisladores, el personal estadounidense participará en actividades de adiestramiento técnico y operativo, intercambio de experiencias y prácticas de coordinación naval.

Entre los temas contemplados destacan seguridad portuaria, vigilancia marítima, búsqueda y rescate, así como estrategias para combatir el tráfico ilegal de drogas, armas y personas en rutas marítimas.

El Senado aprobó el ingreso de 19 militares estadounidenses, del equipo SEAL 2, a México del 15 de febrero al 16 de abril de 2026. Participarán en ejercicio de adiestramiento con la Marina en Campeche. #Paralelo23 con @betoblizzard | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |… pic.twitter.com/5Ra0WSaRaj — N+ FORO (@nmasforo) February 11, 2026

El evento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales“ se llevará a cabo del 15 de febrero al 16 de abril, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en Campeche.

Los elementos de la Marina de Estados Unidos ingresarán a México a bordo de una aeronave C-130 ‘Hércules’ de la Fuerza Aérea estadounidense.

De acuerdo con lo aprobado, el ingreso incluye armamento, equipo y material necesario para el desarrollo del ejercicio, el cual deberá salir del país una vez concluido el periodo autorizado.

La presencia de los marinos estadounidenses se limita exclusivamente a tareas de capacitación y no implica participación en operativos de seguridad pública.

Senadores que respaldaron la propuesta señalaron que este tipo de cooperación internacional es fundamental para mejorar la preparación de las fuerzas armadas mexicanas frente a amenazas que rebasan fronteras.

Sigue leyendo:

– México y EE.UU. logran una de las incautaciones más grandes de cocaína en el año.

– El cierre del espacio aéreo en El Paso se debió a pruebas de un láser antidrones.