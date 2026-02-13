Ángel Correa calienta el duelo Tigres vs. Cruz Azul: “No sé cuál es su cancha”

El delantero argentino de los Tigres de la UANL, Ángel Correa, en vísperas de la visita que harán este domingo al Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc, cuestionó la falta de estadio de la Máquina Celeste al señalar que en el pasado torneo visitaron en otro lado al cuadro cementero y ahora no saben dónde.

“¿El torneo pasado dónde jugamos? Ahora jugamos en la del Puebla. No sé cuál es la cancha de ellos. Es un grandísimo equipo, somos conscientes, y hay que prepararlo de la mejor manera y traernos los tres puntos porque es importante para nosotros”, fue el comentario del exjugador del Atlético de Madrid.

ÁNGEL CORREA SE "BURLA" DE CRUZ AZUL POR NO TENER ESTADIO 😅#FSRadioMX | El atacante de los Tigres calienta el duelo frente a La Máquina con una pequeña mofa.



"¿El torneo pasado dónde jugamos? Ahora jugamos en Puebla, no sé donde es la casa de Cruz Azul" pic.twitter.com/OXrNztCUqq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 14, 2026

Correa mantuvo su intriga para saber a dónde viajarán este fin de semana, si a la Ciudad de México o directamente a Puebla, donde el domingo los recibirá el Cruz Azul, después de que se vieron obligados a dejar la casa de los Pumas como sede provisional debido a los problemas que se generaron entre los celestes y los universitarios por los temas de la fractura del portero colombiano Kevin Mier y después la muerte de un aficionado cruzazulino afuera del estadio Olímpico Universitario.

Lo único que resaltó el actual campeón del mundo con Argentina fue por enfrentar a su excompañero Nicolás Ibáñez en los Tigres de la UANL: “Contento por Nico (Ibáñez) porque haya debutado y haya hecho un gol, la verdad que se lo merece. Compartí el torneo pasado con él, es una grandísima persona, tanto él como su familia. Nos recibieron muy bien acá, nos hicieron sentir muy a gusto, así que les deseo lo mejor”, argumentó.

Correa aplaude la posible renovación de Guido Pizarro

Ángel Correa también se refirió a la renovación de contrato del técnico argentino Guido Pizarro: “La verdad que me llamó la atención para bien por cómo trabajan él y el cuerpo técnico. Es una leyenda del club que lo conoce a la perfección, está haciendo un gran trabajo y, si renueva, seguro es porque lo merece.

Tanto Guido y el cuerpo técnico son muy cercanos a los jugadores. Tratan de prepararnos de la mejor manera y eso se nota. El que empieza jugando y el que entra para la segunda parte; el equipo siempre trata de hacer el mismo trabajo. Esa es la línea que seguimos”, expuso Correa.

😅 ÁNGEL CORREA BROMEA CON EL ESTADIO DE CRUZ AZUL. pic.twitter.com/JSa3mmI1S9 — Futbol Picante (@futpicante) February 13, 2026

También dijo que: “Rodrigo (Aguirre), César (Araújo) y Paquito (Reyes) han llegado, nos han traído una buena energía, unas ganas de competir. Saben que vienen a un equipo que acaba de llegar a una final y bueno, estamos en eso, estamos en ese camino”, concluyó.

Seguir leyendo:

– Nicolás Ibáñez y la razón de por qué no reforzó al América

– Cruz Azul presenta oficialmente a Nicolás Ibáñez y podría debutar vs. Vancouver FC

– Aseguran que Tigres ofreció a Cruz Azul a Nicolás Ibáñez





