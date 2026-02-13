El Cártel de Sinaloa reclutó a 2 adolescentes para asesinar a un rival en California

Tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa fueron arrestados y acusados ​​formalmente por coordinar un intento de asesinato perpetrado en Chula Vista por dos adolescentes. Los acusados ​​los contrataron porque consideraban que eran demasiado jóvenes para enfrentar cargos penales.

Una acusación formal, revelada el jueves, acusa a Poly Antúnez, Antonio Quiñones y Jovanny Enríquez de conspirar para que un hombre fuera asesinado por dos jóvenes de 15 años.

Los adolescentes intentaron matar al hombre dos veces en un lapso de cinco horas en marzo de 2024, dejando a la víctima y a un amigo suyo heridos por disparos, y a un cómplice de los adolescentes muerto por disparos.

Los adolescentes, Andrew Núñez y Johncarlo Quintero, se declararon culpables en diciembre de cargos federales y su sentencia está programada para el próximo mes. La fiscalía afirma que el intento de homicidio surgió a raíz de una guerra entre cárteles en Tijuana que derivó en asesinatos en represalia y el robo de un cargamento de droga, lo que llevó al cártel a realizar “ataques” contra personas que creían responsables, incluida la víctima.

La Fiscalía Federal indicó que el cártel había intentado previamente matar a la víctima en Tijuana antes de usar contactos en San Diego para acecharlo e intentar matarlo de nuevo.

Los acusados ​​condujeron desde Wilmington, en el condado de Los Ángeles, hasta un restaurante Chili’s en Chula Vista, donde su objetivo estaba comiendo con su familia, según la fiscalía.

A federal grand jury has indicted alleged Sinaloa Cartel associates Poly Antunez, Antonio Quinones and Jovanny Enriquez for directing a plot to execute a cartel target in Chula Vista in March 2024 using two teen gang members as hitmen because the 15-year-olds were thought to be… pic.twitter.com/OFRIGLWJcY — FBI San Diego (@FBISanDiego) February 13, 2026

Cuando la familia de la víctima salía del restaurante, Quintero y Núñez condujeron detrás de ellos en el estacionamiento y Quintero disparó un tiro que impactó a la víctima en las piernas, según la fiscalía.

Quintero no pudo disparar de nuevo porque su arma se encasquilló, por lo que los acusados ​​huyeron, no sin antes que Núñez intentara golpear a la víctima con su vehículo. Más tarde esa noche, los acusados ​​y un cómplice, Ricardo Sánchez, de 28 años, se presentaron en la casa de la víctima en otro intento de matarlo.

La Fiscalía de Estados Unidos indicó que su objetivo estaba hospitalizado por las heridas sufridas en el tiroteo en el restaurante, pero la familia de la víctima y un amigo suyo se encontraban en la residencia.

Cuando el amigo abrió la puerta principal, Quintero y Núñez abrieron fuego, hiriéndolo en la mano, el brazo y la cara, según la fiscalía. El amigo de la víctima respondió al fuego con su propia arma, matando a Sánchez.

Núñez y Quintero huyeron del lugar, pero fueron arrestados posteriormente por la policía de Chula Vista.

La Fiscalía de Estados Unidos describió a Antúnez, Quiñones y Enríquez como “puntos de contacto cruciales entre los sicarios, el cártel y la Mafia Mexicana”, y afirmó que “se coordinaron con los sicarios cuando intentaron asesinar a la víctima” en el primer intento y “se reagruparon con Núñez y Quintero antes de enviarlos al segundo intento”.

Quiñones y Enríquez fueron arrestados por agentes del FBI esta semana, mientras que Antúnez ya se encontraba bajo custodia en un caso federal separado en San Diego. Los hombres comparecieron inicialmente ante el tribunal federal de San Diego el jueves.

