Eduardo Santamarina celebra el debut de su hijo en TelevisaUnivision

La familia Santamarina-Cantoral se mantiene al borde de su asiento de cara al próximo estreno de “El Renacer de la Luna”, telenovela que marcará el debut en TelevisaUnivision de uno de sus integrantes: el actor Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, quien carga sobre sus hombros el papel protagónico juvenil de la esperada historia.

Luego de una larga estancia en Londres para completar sus estudios en actuación, el primogénito de los famosos se prepara para arrancar las grabaciones de su primer proyecto en la pantalla chica, el cual corre a cargo del productor Roy Rojas.

A propósito de dicho logro, su orgulloso papá, el también histrión Eduardo Santamarina, expresó su emoción de ser testigo en primera fila no solo de él, sino de Romina y Sebastián, hijos de su esposa Mayrín Villanueva, al sumarse a esta aventura televisiva.

Dentro de sus declaraciones, el veracruzano rescató lo mágico que es para su hijo Eduardo compartir este logro con uno de sus hermanos: “Es su primer proyecto aquí en Televisa. Está además feliz toda la familia porque está con Sebastián (hijo de Mayrín), entonces también el primer proyecto de los dos. Va a estar en una banda, ellos están muy contentos”, destacó.

El artista explicó que además de la conexión que siente al compartir la misma profesión, verlo alcanzar sus metas a nivel personal es un logro indescriptible: “Uno como padre pues muy orgulloso, la verdad es que estoy como pavo real”, aseveró.

Especialmente al saberse que el camino que se ha ido abriendo a lo largo de estos años ha sido por mérito propio y no por el apoyo de sus padres, tal y como se le ha criticado en redes sociales.

“No hay forma, sí conoce uno productores, conoce escritores, directores, todo, sí podríamos pero seríamos incapaces como padres poder llegar a eso. Que ellos se ganen el trabajo como nos lo hemos ganado nosotros, y ellos castean y es parte de nuestra profesión también”, destacó el veracruzano.

Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de que el resto de sus hijos sigan sus pasos en el mundo del entretenimiento, el protagonista de “Yo amo a Juan Querendón” dijo: “Yo feliz de que se dediquen a la actuación, Roberto es el único que no se dedica y Julia está chica todavía, no sabemos. Roberto ya en mayo se gradúa de ingeniería, fue el único que no quiso saber nada de la artisteada. Pero feliz de que Romina, Sebastián y Eduardo estén siguiendo nuestros pasos”.

