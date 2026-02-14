Margot Robbie recordó su interacción más incómoda con un compañero de escena

De cara al esperado estreno de la cinta “Cumbres Borrascosas” (Wuthering Heights), su protagonista Margot Robbie ha abierto el baúl de los recuerdos y se ha remontado a los inicios de su carrera para hablar sobre la interacción más desagradable que ha vivido junto a un co-protagonista.

Y es que si bien hoy en día disfruta de los frutos de su arduo trabajo en Hollywood, no todo ha sido miel sobre hojuelas en su camino a la cima del éxito. De acuerdo con el testimonio de la australiana, el peor regalo que ha recibido en su vida corrió a cargo de un actor con el que trabajó durante sus primeros proyectos en la pantalla grande.

En una charla sincera junto a la cantante y compositora Charli XCX, Margot Robbie reveló que el actor con el que compartía pantalla le obsequió un libro que contenía una indirecta completamente fuera de lugar.

“Muy, muy al inicio de mi carrera, un actor con el que trabajé, un actor masculino, me dio un libro llamado Why French Women Don’t Get Fat (Por qué las mujeres francesas no engordan), y era esencialmente un libro diciéndote que comieras menos“, declaró para la pieza difundida por la revista Complex.

Lejos de sentirse triste por lo que ella considera una falta de respeto, la artista recuerda el enojo que la embargó en ese entonces: “Él esencialmente me dio un libro para hacerme saber que debería perder peso (…) Y yo estaba como: ‘Wow, que te j*dan, hombre’“, destacó.

La emoción con la que Margot Robbie compartió esta experiencia no tardó en despertar el interés del público por conocer la identidad del histrión que la hizo pasar este mal rato. No obstante, la estrella aseguro que ha pasado tanto tiempo desde entonces, que desconoce el paradero de dicho histrión.

“Fue realmente hace mucho, ni dónde estará ahora“, dijo en su entrevista con Complex. Pero, la curiosidad de sus seguidores más fieles, hizo que se activara su modo investigador y sacaran su propia lista de posibles actores detrás de este “obsequio”.

Teniendo en cuenta que la fecha de publicación del libro escrito por Mireille Guilian se dio en el año 2007, las posibilidades se reducen a los coprotagonistas que Margot Robbie tuvo en la serie “Pan Am” y la cinta “El lobo de Wall Street” (The Wolf of Wall Street, 2013), proyectos en los que trabajó en ese entonces. Sin embargo, la famosa se ha mantenido firme en su decisión de no señalar a ningún colega.

