Accidente aéreo en lujosa estación de esquí de Colorado deja cuatro fallecidos

Un avión privado modelo Epic E1000 se estrelló la madrugada del viernes en una zona montañosa cercana a Steamboat Springs, en Colorado, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas, confirmaron autoridades locales.

La aeronave impactó alrededor de las 12:20 a. m. en Emerald Mountain, un terreno escarpado utilizado tanto para actividades recreativas como para conservación ambiental. El forense del condado de Routt, Mitch Locke, informó que las cuatro personas a bordo murieron en el lugar.

Investigación en curso

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el accidente ocurrió en circunstancias aún desconocidas, mientras que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) confirmó que sus investigadores trabajan para determinar las causas del siniestro.

Equipos de búsqueda y rescate del sheriff del condado localizaron los restos de la aeronave durante la noche en una zona elevada y de difícil acceso. Las autoridades avanzan en la identificación formal de las víctimas y en la notificación a sus familiares.

El avión estaba registrado a nombre de ALS Aviation LLC, con sede en Franklin, Tennessee. No obstante, registros estatales no precisan quién operaba la aeronave al momento del accidente.

Ruta y condiciones complejas

Datos de seguimiento revisados por el medio especializado AVweb indican que el vuelo despegó del Aeropuerto Charles B. Wheeler Downtown antes de dirigirse hacia Colorado.

La zona del accidente es reconocida por su complejidad operacional. El aeropuerto local, Bob Adams Field, se ubica a 6.882 pies sobre el nivel del mar, mientras que Emerald Mountain alcanza alturas superiores a los 8.200 pies, lo que obliga a aproximaciones pronunciadas a través de un valle estrecho.

Materiales de orientación de la FAA y de la Asociación de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (AOPA) han advertido que las aproximaciones en esta área pueden resultar desafiantes, especialmente de noche, debido a la visibilidad limitada, turbulencias y corrientes descendentes generadas por el relieve montañoso.

Por estos factores, muchas operaciones comerciales de mayor tamaño prefieren utilizar el Aeropuerto Regional del Valle Yampa, donde el terreno es menos exigente.

Un enclave de lujo

El accidente ocurre en un momento en que Steamboat Springs vive un auge inmobiliario sin precedentes. Tradicionalmente conocido como un “pueblo de esquí de vaqueros”, el destino se ha transformado en uno de los enclaves más exclusivos de Colorado.

Respaldado por una inversión de 200 millones de dólares de Alterra Mountain Company, el complejo de esquí local se posiciona actualmente como el segundo más grande del estado, solo por detrás de Vail Ski Resort.

El auge del turismo de lujo y la demanda inmobiliaria posterior a la pandemia han impulsado el precio promedio de las viviendas unifamiliares hasta 1,8 millones de dólares, mientras que cerca de 42% de las propiedades pertenecen a propietarios foráneos.

Las autoridades federales y estatales continúan investigando el accidente, mientras la comunidad espera detalles oficiales sobre las víctimas y las causas que llevaron al descenso fatal de la aeronave.

