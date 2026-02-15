Los 4 signos del zodiaco chino más afortunados del 16 al 22 de febrero

La semana del 16 al 22 de febrero de 2026 marca un momento trascendental en la astrología oriental: el inicio del Año del Caballo de Fuego, que comienza oficialmente el 17 de febrero con el Año Nuevo Lunar.

Este cambio energético activa un poderoso ciclo de transformación, libertad y liderazgo.

Según el calendario lunar chino, el patrón vibracional de la semana se desarrolla bajo las energías de: peligro, éxito, recibir, abrir, cerrar, establecer y eliminar.

Esta secuencia impulsa decisiones importantes, cierres necesarios y nuevos comienzos estratégicos, explican expertos del sitio Your Tango.

En este contexto, 4 signos del horóscopo chino destacan por su buena fortuna: Tigre, Serpiente, Gallo y Rata. Descubre cómo aprovechar al máximo esta semana clave.

1. Tigre: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

El Tigre inicia el Año Nuevo Lunar con una poderosa energía de éxito. El 17 de febrero marca un punto de inflexión profesional.

Una decisión estratégica elevará tu credibilidad laboral y demostrará tu liderazgo. Sin embargo, evita la ira ante retrasos inesperados.

El Caballo de Fuego premia la acción inteligente, no la impulsividad. Tigre, cuando veas el número 8 esta semana, interpreta que el universo confirma tu camino.

2. Serpiente: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

La Serpiente experimenta una semana estratégica y visionaria. El éxito dependerá de tu intención. Escribe una meta concreta que quieras completar antes del fin de semana y colócala en un lugar visible.

El día 21 será especialmente poderoso para iniciar un proyecto o tomar una decisión de largo plazo. El Año del Caballo de Fuego impulsa la expansión mental.

Si estructuras bien tu plan, esta semana puede marcar el inicio de un logro anual. Se te recomienda vestir o usar algo amarillo el 17 de febrero.

3. Gallo: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

El Gallo recibe una energía liberadora. Vestir de verde activará la productividad y el crecimiento personal. Sin embargo, evita caer en posturas rígidas.

El Caballo exige movimiento y flexibilidad. Al limpiar tu entorno, también estás limpiando tu campo vibracional.

4. Rata: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

La Rata vivirá una semana marcada por una conversación decisiva. Una charla inesperada revelará dónde enfocar tu energía durante todo el año.

Presenta ideas importantes el día 19 y evita pensamientos negativos. Cuando veas el número 8, prepárate: una oportunidad está en camino.

Para activar nuevas energías, enciende una vela en la parte norte de tu casa según principios de armonización energética.

Energía del Año del Caballo de Fuego 2026: ¿Qué significa?

El Caballo simboliza libertad, acción y determinación. Al combinarse con el elemento fuego, potencia la pasión, el liderazgo y la iniciativa. Las claves de cada día de esta semana son:

Lunes: cierra proyectos pendientes antes del nuevo ciclo.

Martes: define qué significa libertad para ti.

Miércoles: abre tu mente a nuevas ideas.

Jueves: activa tu agenda y toma acción.

Viernes: finaliza lo que comenzaste.

Sábado: inicia un nuevo proyecto.

Domingo: elimina bloqueos energéticos y mentales.

¿Cómo aprovechar la semana más poderosa del calendario lunar?

El inicio del Año del Caballo de Fuego no solo favorece a estos cuatro signos.

Todos pueden beneficiarse si cierran ciclos pendientes, definen metas claras, eliminan hábitos tóxicos y actúan con determinación.

Esta es una semana ideal para rituales de renovación, planificación anual y limpieza energética profunda.

