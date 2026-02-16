3 signos del zodiaco serán los más afectados por el eclipse solar

El eclipse solar del 17 de febrero en Acuario llega con una energía intensa que promete sacudir estructuras, revelar verdades ocultas y abrir nuevos capítulos para muchos signos.

Sin embargo, de acuerdo con astrólogos, 3 en particular sentirán su impacto con mayor fuerza: Acuario, Leo y Escorpio.

Este eclipse coincide con la luna nueva en Acuario, un evento que simboliza reinicios, decisiones trascendentales y nuevas oportunidades.

Pero cuando un eclipse entra en escena, todo se amplifica: lo que estaba oculto sale a la luz y lo que parecía estable puede transformarse de manera inesperada.

Si perteneces a alguno de estos signos, prepárate para una semana de revelaciones profundas y movimientos decisivos.

1. Acuario

Para Acuario, este eclipse impacta directamente en su primera casa: la del yo y la identidad.

La temporada de cumpleaños ya de por sí representa un reinicio, pero con este eclipse el proceso es mucho más profundo.

Según expertos del sitio Mind Body Green, podrías experimentar revelaciones sobre quién eres realmente, cambios en tu imagen o dirección personal, así como decisiones que redefinan los próximos seis meses.

Este es un momento ideal para reflexionar sobre el último año y establecer metas claras hasta la próxima luna llena en Acuario del verano. No tomes decisiones impulsivas, pero tampoco ignores los llamados internos.

El eclipse no llega para desestabilizarte, sino para empujarte hacia tu versión más auténtica.

2. Leo

El eclipse ocurre en el signo opuesto de Leo activando su séptima casa, la de las relaciones y compromisos.

Para Leo, esto puede significar un punto de inflexión en el amor o en asociaciones profesionales.

Los eclipses revolucionan lo que tocan. Si una relación está sólida, puede fortalecerse. Si no lo está, podrían surgir verdades difíciles pero necesarias.

Este eclipse no solo trae desafíos; también ofrece la posibilidad de revitalizar vínculos y comprometerte desde un lugar más auténtico.

3. Escorpio

Para Escorpio, la energía del eclipse activa la cuarta casa: hogar, raíces y familia. Este tránsito te pide analizar tu base emocional.

¿Tu entorno refleja quién eres ahora? La influencia de Acuario impulsa tu innovación e independencia. Tal vez necesites reorganizar tu espacio o redefinir límites familiares.

Recuerda: los eclipses a veces “fuerzan la mano” para que hagamos cambios que ya eran necesarios.

¿Por qué este eclipse solar será tan poderoso?

Los eclipses solares siempre ocurren durante la luna nueva, lo que marca comienzos significativos.

En este caso, el eclipse se produce bajo la energía innovadora de Acuario, signo asociado con el cambio, la libertad, la tecnología y la evolución colectiva.

Acuario nos invita a pensar en grande, romper patrones antiguos y atrevernos a ser auténticos. Sin embargo, el eclipse puede traer giros inesperados que nos obliguen a actuar con rapidez.

Cómo manejar la energía intensa del eclipse

Evita reacciones impulsivas: los eclipses amplifican emociones.

Reflexiona antes de decidir: especialmente si el cambio parece abrupto.

Acepta lo inesperado: las sorpresas pueden ser puertas disfrazadas.

Define intenciones claras: las lunas nuevas son ideales para sembrar objetivos.

¿Este eclipse afectará a todos los signos?

Sí, pero Acuario, Leo y Escorpio lo sentirán con mayor intensidad debido a la activación directa de áreas clave en sus cartas astrales.

El eclipse solar del 17 de febrero no llega para destruir, sino para acelerar procesos evolutivos que ya estaban en marcha.

