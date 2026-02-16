El eclipse solar de febrero 2026 será potente para todos los signos

El 17 de febrero de 2026 ocurre uno de los eventos astrológicos más impactantes del año: un eclipse solar anular, conocido como el “anillo de fuego”.

Este fenómeno coincide con la luna nueva en Acuario y con el inicio del Año Nuevo Lunar, lo que multiplica su poder energético.

Según el astrólogo Kyle Thomas, este eclipse ocurre en el eje Leo-Acuario por primera vez desde 2017 y traerá una oleada de cambios tanto personales como colectivos.

Los eclipses solares siempre suceden durante la luna nueva, lo que simboliza comienzos, oportunidades, viajes y experiencias transformadoras, explicó Thomas a People.com.

Este evento no solo electrizará el cosmos, sino que también activará temas de amistad, comunidad, independencia y revolución personal.

¿Qué significa el Eclipse solar en Acuario?

El eclipse se produce bajo el signo de Acuario, un signo optimista que impulsa la innovación, la tecnología y el sentido de comunidad.

Esta lunación nos anima a involucrarnos con grupos que respalden nuestras metas a largo plazo. Además, el eclipse estará en cuadratura directa con Urano, planeta de lo inesperado y la revolución.

Esto puede desencadenar eventos impactantes a nivel mundial, reacciones impulsivas en relaciones personales, o decisiones repentinas que cambian el rumbo del año.

La energía será intensa, pero también liberadora. Es un momento para romper rutinas y atreverte a evolucionar.

Cómo afecta el eclipse solar a cada signo del zodiaco

Aries

El eclipse impulsará tu vida social. Reconectarás con amigos y podrías integrarte a nuevas comunidades. Es un periodo ideal para buscar aliados que te ayuden a cumplir un gran sueño.

Tauro

Tu carrera entra en una fase decisiva. Ascensos, nuevas oportunidades laborales o reconocimiento público podrían materializarse. Es momento de visualizar tu próxima gran ambición.

Géminis

Este eclipse amplía tu mente. Podrían surgir oportunidades en estudios, viajes, espiritualidad o medios de comunicación. Es una etapa ideal para innovar.

Cáncer

Las relaciones profundas se intensifican. Podrían revelarse secretos o situaciones ocultas, pero esto fortalecerá la intimidad. También se activan temas de inversiones y activos compartidos.

Leo

El eclipse ocurre en tu eje relacional. Podrían surgir compromisos, mudanzas, acuerdos formales o incluso matrimonio. Es un periodo clave para definir vínculos.

Virgo

Este evento te impulsa a optimizar tu rutina. Más responsabilidades laborales podrían aparecer, pero también oportunidades laborales ideales. Establece metas de salud para el año.

Libra

Es la lunación más romántica del año para ti. Si estás soltero, podrías conocer a alguien especial. Las parejas fortalecerán su conexión y la creatividad estará en auge.

Escorpio

Mudanzas, renovaciones o decisiones familiares importantes podrían manifestarse. También podrías asumir un rol más activo dentro del núcleo familiar.

Sagitario

Tu voz será escuchada. Proyectos de escritura, oratoria o publicidad se activan. Incluso podrías planear una escapada corta que renueve tu perspectiva.

Capricornio

Este eclipse te convierte en un imán para el dinero. Aumentos, nuevas ofertas laborales o clientes lucrativos podrían aparecer inesperadamente.

Acuario

Para Acuario, este es el evento más importante del año. Es tu momento de reafirmarte y actuar con determinación hacia tus diez metas principales.

Piscis

La energía intensa del eclipse te invita a bajar el ritmo. Prioriza el descanso, el autocuidado y la introspección antes de tu temporada solar.

¿Por qué este eclipse será uno de los más importantes de 2026?

La combinación de factores lo hace excepcional: es un eclipse solar anular (“anillo de fuego”) que coincide con la Luna nueva en Acuario y el inicio del Año Nuevo Lunar.

Además, forma una cuadratura directa con Urano. Estos elementos marcan un punto de inflexión colectivo y personal.

La clave será mantener la calma ante cambios inesperados y aprovechar nuevas oportunidades.

¿Cómo aprovechar la energía del eclipse solar?

Define metas claras: las lunas nuevas son ideales para sembrar intenciones.

Conecta con tu comunidad: Acuario impulsa redes, amistades y colaboración.

Sé flexible: Urano puede traer sorpresas. La adaptabilidad será tu mayor ventaja.

Evita decisiones impulsivas: la energía puede ser explosiva; reflexiona antes de actuar.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo ocurre el eclipse solar de febrero 2026?

El 17 de febrero de 2026, durante la luna nueva en Acuario.

¿Qué significa que sea un eclipse “anillo de fuego”?

Es un eclipse solar anular donde la luna no cubre completamente el sol, dejando visible un anillo luminoso.

¿Cómo afecta un eclipse solar a los signos?

Trae comienzos, oportunidades, revelaciones y cambios inesperados.

¿Qué signo será más impactado?

Acuario, ya que el eclipse ocurre en su signo solar.

¿Es un buen momento para iniciar proyectos?

Sí, especialmente aquellos relacionados con comunidad, tecnología, innovación y metas a largo plazo.

