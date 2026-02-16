Gobernador de Maryland dice que los demócratas deben “dejar de ser el partido del no y la lentitud”

El gobernador de Maryland, Wes Moore, lanzó un contundente llamado de atención a la cúpula del Partido Demócrata, instándolos a abandonar la burocracia y la parálisis política para conectar con una clase trabajadora que, según las encuestas, se siente abandonada por la izquierda.

Durante una reveladora entrevista en el foro “Cosas que Importan” de CBS News,moderado por Norah O’Donnell, Moore advirtió que los votantes están cansados de promesas a largo plazo y estudios interminables mientras los problemas cotidianos, como la vivienda y la educación, siguen asfixiando a las familias.

“Hay algo que debemos asegurarnos de hacer mejor, y es realmente conectar con la gente donde se encuentra y actuar con urgencia”, sentenció Moore. “Los demócratas deben dejar de ser el partido del ‘no’ y de ‘ir despacio’ y empezar a ser el partido del ‘sí’ y ‘ahora'”.

“¿Saben irónicamente quién lo entiende? Donald Trump. Porque no pierde el tiempo”, afirmó. Esta autocrítica llega en un momento crítico para el partido. Una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac reveló que solo el 18% de los estadounidenses aprueba la labor de los demócratas en el Congreso, una cifra alarmante que refleja una desconexión profunda con el electorado.

There’s no task more critical than delivering tangible results that make Marylanders’ lives better and protecting our people from the relentless attacks coming from the federal administration.



The stakes are high. The challenges are big. The room for error is small.



And while I… pic.twitter.com/UBvRvJOY0C — Governor Wes Moore (@GovWesMoore) February 13, 2026

Un partido en busca de rumbo

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, sectores demócratas han exigido no solo oposición frontal a sus políticas, sino también una visión clara y ejecutiva sobre temas como el costo de vida, vivienda e inmigración.

Moore ejemplificó su postura con preocupaciones cotidianas. Si un padre le dice que la escuela de su hijo no lo prepara para el futuro, dijo, la respuesta no puede ser crear una comisión de estudio. Lo mismo ocurre con la crisis de vivienda: No todo puede ser un estudio de 10 años. No todo puede ser un análisis de 15 años”.

¿Es Trump racista?

Moore también abordó la controversia generada por una publicación en la red Truth Social de Trump que incluía una representación ofensiva del expresidente Barack Obama y de la ex primera dama Michelle Obama. El video, eliminado tras críticas bipartidistas, fue calificado por varios legisladores como racista.

Cuestionado directamente sobre si considera que Trump es racista, Moore evitó una respuesta categórica. “Esa es una pregunta para el presidente Trump”, señaló. “Pero, francamente, creo que sus acciones probablemente den la respuesta incluso antes de que él tenga la oportunidad de responderla”.

El gobernador añadió que sabe cómo ciertas decisiones de la administración afectan a las comunidades afroamericanas y a otras minorías, y subrayó la importancia de juzgar a los líderes por sus actos.

La tensión entre ambos se intensificó luego de que Trump excluyera a Moore de una cena anual con gobernadores en la Casa Blanca. El mandatario lo criticó públicamente en redes sociales, mientras que Moore calificó esas declaraciones como “llenas de mentiras” y restó importancia al desaire. “Trabajaré con quien sea. Pero no me doblegaré ante nadie”, afirmó.

En materia migratoria, Moore criticó la ofensiva de la administración Trump, especialmente el aumento de arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque también reconoció que el expresidente Joe Biden “necesitaba hacer más” para controlar la situación en la frontera.

Pese a que su nombre suena como posible aspirante presidencial, Moore fue tajante: no se postulará a la Casa Blanca en 2028 y está enfocado en su reelección en Maryland. “Me encanta mi trabajo”, aseguró, mientras insiste en que el futuro del Partido Demócrata dependerá de su capacidad de actuar con urgencia y ampliar su base más allá de los simpatizantes tradicionales.

