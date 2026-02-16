Marc Anthony frena a un fan que le exige hablar en español durante su concierto en Las Vega

Durante su residencia en Las Vegas, denominada ‘VEGAS… MY WAY!’, Marc Anthony vivió un momento tenso con un fan, el cual rápidamente se volvió viral. En una pausa en la que Anthony presentaba el tema ‘My Baby You’, dedicado a su hija Ariana, un espectador le gritó: “¡Habla en español, cabr*n!”.

Lejos de ignorar el comentario, el cantante respondió de inmediato: “¡Cállate, cabr*n!”, lo que provocó una oleada de aplausos y risas entre los asistentes, según se aprecia en los videos que circulan en redes sociales.

La respuesta del intérprete de ‘Vivir mi vida’ generó reacciones encontradas entre los usuarios. Mientras algunos aplaudieron su carácter espontáneo y defendieron su derecho a expresarse en el idioma que prefiera, otros apoyaron al fanático, argumentando que, por su origen y su público mayoritariamente hispanohablante, debería dirigirse a ellos en español.

Sobre la residencia de Marc Anthony

El altercado ocurrió en el marco de su nueva residencia, “VEGAS… MY WAY!”, que comenzó el 13 de febrero con un rotundo éxito de taquilla. Con el BleauLive Theater (con capacidad para 3,800 personas) completamente lleno, Marc Anthony presenta un espectáculo de 90 minutos que fusiona su repertorio de tres décadas con una banda de 14 músicos.

En sus primeras presentaciones, el artista ha interpretado 15 temas, incluyendo versiones especiales de clásicos como ‘My Way’ de Frank Sinatra, ‘Almohada’ de José José y ‘Hasta que te conocí’ de Juan Gabriel.

Tras el exitoso arranque, Anthony continuará con shows los días 20 y 21 de febrero, y regresará en julio y agosto con más fechas aún por confirmar.

