Trump critica el “inapropiado” acuerdo de energía limpia entre Newsom y el Reino Unido

El presidente Donald Trump arremetió contra el nuevo acuerdo de energía limpia firmado entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y el Gobierno del Reino Unido, al calificarlo de “inapropiado” y cuestionar que autoridades británicas negocien directamente con el mandatario estatal.

“El Reino Unido ya tiene suficientes problemas como para involucrarse con Gavin Newscum”, declaró Trump, utilizando el apodo despectivo con el que suele referirse al demócrata.

El memorando de entendimiento fue firmado en Londres por Newsom y el secretario británico de Energía, Ed Miliband, como parte de una gira europea del gobernador que incluyó su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El acuerdo establece una cooperación de cinco años en descarbonización, innovación verde y expansión de proyectos de energía eólica marina.

Trump escala ataques contra California

Desde la Casa Blanca, Trump insistió en que la alianza es improcedente y advirtió a Londres que asociarse con Newsom podría resultar contraproducente. “Lo peor que puede hacer el Reino Unido es involucrarse con Gavin”, afirmó. “Si le hicieran al Reino Unido lo que él le hizo a California, esto no sería un proyecto muy exitoso”.

El mandatario volvió a pintar a California como ejemplo de lo que considera un fracaso demócrata, señalando la salida de residentes del estado, los altos costos de vivienda y el demorado proyecto del tren de alta velocidad. “¿Cómo le ha ido con el ferrocarril?”, cuestionó.

Trump también ha sido un crítico constante de la energía eólica, a la que ha calificado como “perdedora”, argumentando que encarece la electricidad y afecta paisajes. Uno de los puntos centrales del acuerdo entre California y el Reino Unido es precisamente el impulso a parques eólicos marinos y el intercambio tecnológico en energías renovables.

El pacto busca acelerar inversiones, ampliar mercados para empresas británicas en California y fortalecer la colaboración entre centros de investigación en ambos lados del Atlántico.

A pesar de los ataques desde la capital, el gobierno británico defendió su autonomía para firmar acuerdos a nivel estatal, señalando que mantienen colaboraciones similares con estados republicanos como Florida y Texas. Sin embargo, para Trump, cualquier trato con Newsom es una afrenta personal y política que solo sirve para “encarecer la electricidad” y dañar la economía de sus aliados.

Newsom responde y refuerza agenda climática

Desde Europa, Newsom defendió el acuerdo y enmarcó su gira como un esfuerzo para mantener los lazos internacionales frente a lo que considera un retroceso federal en materia climática.

“Quiero ser claro: la Administración de Trump es temporal. El compromiso de California no”, afirmó el gobernador en Múnich. “Él se irá dentro de tres años. Nuestro objetivo de enfrentar el cambio climático permanecerá”.

Un portavoz del mandatario estatal respondió a las críticas presidenciales asegurando que Trump “está de rodillas ante el carbón y las grandes petroleras” y que California continuará liderando la transición energética.

La confrontación refleja la tensión constante entre la Casa Blanca y el estado más poblado del país. Durante el primer mandato de Trump, California presentó decenas de demandas contra la administración federal por políticas ambientales, migratorias y de salud.

Además del acuerdo con el Reino Unido, Newsom sostuvo reuniones con líderes europeos, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reiterando su apuesta por mantener compromisos internacionales en reducción de emisiones.

Mientras Trump busca desregular sectores vinculados a combustibles fósiles y ha minimizado los compromisos multilaterales en materia climática, California mantiene objetivos de emisiones netas cero y una agenda agresiva de energías limpias.

La disputa también tiene tintes políticos rumbo a 2028. Aunque Newsom no ha confirmado oficialmente una candidatura presidencial, es visto como una de las figuras demócratas con mayor proyección nacional. Por ahora, la pugna con Trump refuerza su perfil como uno de los opositores más visibles del mandatario republicano.

