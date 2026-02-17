Capo mexicano recibe 10 años de prisión por tráfico internacional de casi 2 toneladas de cocaína

Un ciudadano mexicano fue sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos por su participación en una conspiración para importar aproximadamente 1,900 kilogramos de cocaína al país, informaron autoridades federales.

De acuerdo con documentos judiciales, el acusado, José Francisco Mendoza Gómez, alias “El Yiyo”, formaba parte de una organización de narcotráfico con sede en México liderada por Marisela Flores Torruco. La estructura criminal era responsable de introducir cientos de kilogramos de cocaína a territorio estadounidense durante varios años.

De acuerdo a las investigaciones, la red operaba en Nueva York, Texas y otras regiones de Estados Unidos. Obtenía cocaína desde Colombia y coordinaba su traslado a través de Centroamérica y México hasta llegar a suelo estadounidense.

Durante la investigación, las autoridades realizaron importantes incautaciones, incluyendo aproximadamente 971 kilogramos el 21 de abril de 2017 y otros 500 kilogramos el 10 de mayo de 2017, cargamentos que fueron atribuidos casi en su totalidad a esta organización.

El caso fue investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, además de oficinas internacionales en Colombia, Panamá, México y Guatemala.

Lavado de dinero, sobornos y secuestros

Además del tráfico de drogas, la organización transfirió grandes cantidades de dinero ilícito hacia México y otros países. Según los expedientes judiciales, utilizó una red china de lavado de dinero para repatriar ganancias provenientes del narcotráfico desde Estados Unidos.

Las autoridades también documentaron sobornos a funcionarios mexicanos para obtener información confidencial que facilitara sus operaciones. Asimismo, el grupo planeó e intentó ejecutar varios secuestros relacionados con narcotraficantes rivales y con el cobro de deudas.

En ese esquema, Mendoza Gómez ayudó a coordinar y transportar cocaína destinada a su distribución en Estados Unidos, manejó cientos de miles de dólares en ganancias ilícitas y participó en la planeación de secuestros.

Sin embargo, tras ser detenido en diciembre de 2024, el 12 de agosto de 2025, Mendoza Gómez fue transferido desde México a Estados Unidos junto con otros 25 fugitivos. La coordinación estuvo a cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

