EE.UU. prevé ventas de petróleo venezolano por más de $10,000 millones al año

El Gobierno de Estados Unidos proyecta que las ventas de petróleo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los $10,000 millones de dólares anuales, según declaraciones del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en una entrevista con Fox News.

Esta cifra representa un incremento significativo frente a los ingresos registrados hasta ahora y forma parte de una estrategia energética y geopolítica en la región.

“Hasta ahora hemos vendido alrededor de $1,000 millones de dólares en petróleo. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros $5,000 millones de dólares en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de $10,000 millones de dólares al año”, afirmó Wright, resaltando que estos ingresos podrían ayudar a “empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo”.

La proyección se da en medio de un histórico acercamiento entre la administración del presidente Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, un hecho que ha marcado un giro significativo en las relaciones entre ambos países.

Además de los ingresos esperados, Wright aseguró que el acuerdo energético bilateral aportará “un tipo específico de crudo para el que se construyeron las refinerías estadounidenses en la década de 1970”, y que esto “ayudará a la producción de asfalto en EE.UU., abaratando la construcción de carreteras”.

Según el secretario, es “una ganancia para todos” y evidencia una “diplomacia fuera de lo convencional” sin necesidad de presencia militar ni gasto directo del contribuyente estadounidense.

EE.UU. supervisará ventas y controlará ingresos

La estrategia de Washington no solo contempla la comercialización del crudo, sino también el control sobre las ventas de petróleo venezolano en el mercado internacional.

Informes previos señalan que la administración Trump planea supervisar las transacciones petroleras mientras se reinicia el flujo de exportaciones y gestionará los ingresos para que “beneficien al pueblo venezolano y a los intereses estadounidenses”, según Wright.

Esta medida representa un cambio significativo con respecto a las sanciones impuestas en años recientes y abre la puerta a una participación reforzada de compañías petroleras estadounidenses en el país suramericano. Asimismo, se dio un paso adicional con la firma de una orden ejecutiva que protege los ingresos petroleros de Venezuela en cuentas del Tesoro de EE.UU. frente a acciones judiciales, según otros reportes.

