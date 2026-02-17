Exigen destituir al republicano Randy Fine por compartir un mensaje considerado “repugnante”

Randy Fine, representante por Florida, se ganó el repudio de varios demócratas exigiendo solicitar su dimisión después de que en una publicación realizada en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, se atrevió a menospreciar a los musulmanes a un nivel inferior de los perros.

“Si nos obligan a elegir, la elección entre perros y musulmanes no es difícil”, escribió durante el fin de semana sin imaginar que en cuestión de horas una carretada de comentarios se le vendría encima.

El primero de ellos surgió de Ro Khanna, representante por California, quien arremetió exigiendo solicitar la censura del político conservador.

“Debe ser censurado. Esto va sobre moral y decencia, no sobre política. Intolerancia repugnante”, escribió también en sus redes sociales.

Cualquier miembro de la Cámara de Representantes puede forzar una votación anticipada sobre una resolución de censura, lo cual implica emitir desde una reprimenda hasta el extremo de llegar a destituir a algún miembro de los comités a la cuales pertenezca.

Randy Fine respaldó su controversial comentario anexándole una imagen de Nerdeen Kiswani, cofundadora del grupo pro-palestino Within Our Lifetime, donde se refiere a los perros como “inmundos” y afirma que “Nueva York se está acercando al islam”.

Randy Fine se ha convertido en objeto de críticas por sus controversiales comentarios. (Crédito: Phil Sears / AP)

Sin embargo, ni eso salvó al político republicano de enfrentar un tono más severo en las palabras del demócrata Hakeem Jeffries al definirlo como una “vergüenza para el Congreso” e incluso le exigió a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, no quedarse callado y fincarle una sanción a su correligionario de partido por “intolerante islamófobo y repugnante”.

“La violencia política, la xenofobia y los crímenes de odio contra la comunidad musulmana están en aumento. Los demócratas de la Cámara de Representantes no permitirán que el comportamiento racista e intolerante de Randy Fine quede impune. Todos estos extremistas resentidos rendirán cuentas cuando cambien las reglas en noviembre, o incluso antes”, advirtió.

Por su parte, Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York, señaló que, al negarse a censurar al republicano originario de Tucson, Arizona, se dejaría en claro que cualquier persona en Estados Unidos puede expresar racismo hacia los demás, pues no existe ninguna consecuencia al incurrir en dicho posicionamiento.

“Es realmente una de las declaraciones más repugnantes que he visto jamás emitida por un funcionario estadounidense. No debería dejar de sorprendernos que el Partido Republicano acepte esto abiertamente. Deberían censurar a Fine y despojarlo de sus comités. Ignorarlo es aceptarlo y normalizarlo”, manifestó.

