EE.UU. designa a tres divisiones de la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas

El Gobierno de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, una decisión que endurece la política exterior y de seguridad impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.

Rubio explicó que la medida se deriva de un decreto firmado por Trump en noviembre pasado, mediante el cual ordenó clasificar como terroristas a las facciones de la Hermandad Musulmana por sus presuntos vínculos con Hamás, organización considerada terrorista por Washington.

“Estados Unidos utilizará todos los recursos disponibles para privar a estas facciones de los Hermanos Musulmanes de los medios necesarios para participar o apoyar el terrorismo”, señaló Rubio en un comunicado oficial.

La designación implica el congelamiento de bienes y activos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición a ciudadanos y entidades de EE.UU. de realizar transacciones con los grupos o individuos sancionados.

El Departamento de Estado precisó que la rama libanesa de la Hermandad Musulmana, así como su secretario general, Muhammad Fawzi Taqqosh, fueron incluidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, la clasificación más severa.

Washington acusa a esta facción de haberse alineado con Hamás y con el grupo chií Hizbulá, además de reactivar sus Fuerzas al-Fajr y lanzar cohetes contra el norte de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Today, we are designating the Lebanese, Egyptian, and Jordanian chapters of the Muslim Brotherhood as terrorist groups. Under President Trump's leadership, the United States will eliminate the capabilities and operations of Muslim Brotherhood chapters that threaten U.S. citizens… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 13, 2026

Reacciones en Medio Oriente

La decisión fue celebrada de inmediato por Egipto, país que declaró terrorista a la Hermandad Musulmana desde 2013. El Ministerio de Exteriores egipcio calificó la medida estadounidense como “un gran paso” y aseguró que confirma “el peligro de este grupo y su ideología extremista”, así como la amenaza que, a su juicio, representa para la seguridad regional e internacional.

En Jordania, el Gobierno recordó que la filial local de la Hermandad Musulmana está disuelta desde 2020 por orden judicial y que todas sus actividades fueron prohibidas en abril de 2025, tras la detención de miembros acusados de planear un atentado.

Ammán evitó pronunciarse directamente sobre la decisión de Washington, limitándose a señalar que el grupo ya carece de estatus legal en el país.

Además de la rama libanesa, el Gobierno de Trump sancionó a las facciones de la Hermandad Musulmana en Egipto y Jordania por “brindar apoyo material a Hamás”. Según autoridades estadounidenses, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para debilitar redes que, aseguran, financian o respaldan actividades terroristas en Medio Oriente.

La Hermandad Musulmana, fundada en Egipto en 1928, ha insistido históricamente en que es un movimiento político y social que renuncia a la violencia. Sin embargo, la designación de Estados Unidos refuerza el aislamiento internacional de varias de sus ramas y podría tener efectos en solicitudes de asilo, visados y relaciones diplomáticas en la región.

Líderes de la Hermandad Musulmana en el exilio han rechazado las acusaciones, calificando la medida como una “decisión política” influenciada por presiones externas.

Por su parte, en estados como Florida y Texas, gobernadores republicanos ya han comenzado a utilizar estas designaciones para escudriñar a organizaciones civiles musulmanas locales, lo que anticipa una larga batalla legal en las cortes estadounidenses.

