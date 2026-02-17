IMG Academy, la escuela de Florida sancionada por aceptar a dos hijos de narcos como alumnos a cambio de dinero

IMG Academy, un prestigioso internado deportivo ubicado en Bradenton, Florida, acordó pagar una multa de 1.72 millones de dólares para resolver una investigación del gobierno federal por haber recibido pagos de dos personas presuntamente vinculadas con cárteles de narcotráfico de México, para la inscripción de sus hijos.

La sanción fue impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La institución enfrenta ahora un acuerdo civil por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

De acuerdo con la autoridad federal, la escuela procesó pagos entre 2018 y 2022 relacionados con matrícula, alojamiento y otros servicios educativos para los hijos de dos individuos designados como “SDN 1” y “SDN 2”. Ambos están sancionados bajo la Ley Kingpin por sus vínculos económicos y apoyo a una organización criminal con sede en México.

Según información de Univisión, los pagos de matrícula para los dos estudiantes, que cubrían colegiatura, alojamiento y otros gastos, oscilaron entre 47,000 y más de 100,000 dólares por año académico. Durante todo ese periodo, la escuela procesó las transacciones sin verificar que los responsables estuvieran en la lista negra de sancionados.

La OFAC determinó que la IMG Academy incurrió en al menos 89 posibles violaciones a las sanciones financieras entre 2018 y 2022. Las transacciones incluían transferencias bancarias de terceros en México, lo que constituyó una aparente violación de las Regulaciones de Sanciones a los Capos Extranjeros del Narcotráfico, de acuerdo con ABC7.

El Departamento del Tesoro señaló que IMG Academy demostró un “desprecio temerario por los requisitos de las sanciones estadounidenses” al aceptar pagos y no realizar controles de sanciones a sus contrapartes. La dependencia destacó que “una diligencia mínima en cualquier punto de este proceso habría revelado que estos clientes estaban sancionados”.

Los investigadores federales dijeron que, si bien IMG Academy les informó de las aparentes violaciones tan pronto como tuvo conocimiento de ellas, ya se estaba llevando a cabo una investigación. El monto del acuerdo refleja que la institución no autorreveló las infracciones de manera voluntaria.

Como atenuantes, el Tesoro consideró que IMG Academy no tenía antecedentes de sanciones en los últimos cinco años, cooperó sustancialmente con las autoridades y, tras un cambio de propiedad en 2023, implementó un programa de cumplimiento en sanciones. La sanción se vio atenuada por estos factores, aunque la OFAC determinó que las infracciones fueron consideradas “no graves”.

IMG Academy es un internado que ofrece un nivel académico y deportivo de élite, considerada una de las más prestigiosas y avanzadas del mundo.

A lo largo de los años, la institución ha formado a atletas profesionales, campeones mundiales y medallistas olímpicos, entre algunos de sus egresados más destacados se encuentran Serena y Venus Williams y Björn Borg. El alumnado incluye atletas de todo el mundo y cuenta con oficinas o representantes de reclutamiento en México, China, Japón y Corea del Sur.

El Departamento del Tesoro no identificó a los estudiantes ni a sus padres en su comunicado, ni detalló a qué organización criminal específica estarían relacionados. El caso se resolvió mediante un acuerdo civil con el Departamento del Tesoro y no implicó cargos penales contra la academia.

