Obama admite que la edad es un problema que enfrenta su partido

Barack Obama abordó con franqueza un tema que se vive al interior de su partido: la edad de sus liderazgos. En una entrevista con el comentarista político Brian Tyler Cohen, el expresidente señaló que su propio éxito electoral en 2008 y su reelección en 2012 estuvieron ligados, en parte, a que representaba una nueva generación en la política estadounidense.

“Tengo casi 64 años y me siento bien, pero la mitad de las referencias que hacen mis hijas sobre redes sociales y TikTok ya no las entiendo”, comentó. Con ello, ilustró cómo el paso del tiempo puede generar desconexión con las preocupaciones cotidianas de los votantes.

El expresidente cree que su partido debería apostar por candidatos más jóvenes si quiere ganar terreno en las elecciones intermedias de 2026 y proyectar fortaleza rumbo a 2028.

Sus declaraciones inevitablemente remiten al debate reciente sobre la edad en la política nacional, un tema que cobró fuerza tras la candidatura y posterior retiro de Joe Biden de la contienda electoral. En ese momento, tanto simpatizantes como críticos pusieron la edad en el centro de la conversación pública.

Obama aclaró que no propone reglas estrictas, pero sí considera que los demócratas obtienen mejores resultados cuando presentan figuras conectadas con “el espíritu de la época” y con los desafíos actuales de la ciudadanía. También subrayó la importancia de abrir más espacios para que los jóvenes participen en política y se sientan parte del futuro del país.

“No estoy estableciendo una regla estricta aquí, pero sí creo que los demócratas obtienen buenos resultados cuando tenemos candidatos que están conectados con el momento, con el espíritu de la época, con los tiempos y las luchas particulares que la gente tiene en cuenta mientras miras hacia el futuro, en lugar de mirar al pasado”, dijo Obama.

En los últimos años, encuestas nacionales han reflejado que una parte importante del electorado ve con buenos ojos la renovación generacional en cargos públicos. “No hemos dado suficientes oportunidades para que los jóvenes se pregunten: ‘¿Cómo puedo formar parte de esto?’ Ese es un poder enorme y sin explotar que debemos recuperar”.

Para Obama, ese interés representa una oportunidad estratégica que su partido aún puede capitalizar.

