Secretaria de una secundaria en Indiana es acusada de mantener relaciones con un estudiante

Una secretaria casada de una escuela secundaria de Indiana fue golpeada por su esposo cuando supuestamente la sorprendió teniendo una cita con un estudiante, lo que dio lugar a una investigación en la que se descubrió que había tenido relaciones sexuales con otro estudiante.

El Departamento de Policía de Union City estaba investigando el incidente en el que Alicia Hughes fue golpeada durante el pasado fin de semana.

El esposo de Hughes la encontró con un estudiante de 18 años y los confrontó. Luego la golpeó, según informó la policía.

Durante la investigación del incidente, los investigadores descubrieron que Hughes, secretaria del distrito escolar Randolph Eastern School Corporation (RESC), también tuvo una relación sexual con otro estudiante de 17 años.

“Los investigadores determinaron que Hughes y el menor tuvieron relaciones sexuales en al menos cinco ocasiones“, según un comunicado policial.

BREAKING: Alicia Hughes, a secretary at @RandolphEastern in IN, was arrested after her husband reportedly caught her having sex with an 18-year-old student.



Further evidence shows that Hughes also allegedly had sex with another 17-year-old student, whom she sexually abused… pic.twitter.com/HEAknGyW9e — Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 17, 2026

Hughes fue arrestada y acusada de cinco cargos de seducción infantil relacionados con la relación sexual con el estudiante.

Fue llevada a la Cárcel del Condado de Randolph y permaneció detenida con una fianza de $25,000 dólares.

En un comunicado, el director del distrito escolar, Neal Adams, indicó que Hughes había sido destituida de todas sus funciones a la espera del resultado del proceso legal.

“RESC se toma muy en serio todas las acusaciones que involucran a estudiantes. Al tener conocimiento de las preocupaciones, la corporación cooperó plenamente con las autoridades policiales y continuará haciéndolo a medida que avance la investigación”, declaró.

“Agradecemos la profesionalidad y la diligencia de las autoridades locales en el manejo de este asunto”.

