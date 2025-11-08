Acusan a madre de Illinois luego de tener un hijo con un menor de 14 años

Una mujer de Illinois está acusada de dar a luz a un niño concebido con un menor de 14 años.

Robyn Polston, de 43 años, enfrenta dos cargos de agresión sexual contra una víctima de entre 13 y 17 años y dos cargos de posesión de pornografía infantil, según consta en su expediente judicial.

Estos cargos, que conllevan una pena de hasta 15 años de prisión cada uno, se derivan del presunto abuso de Polston contra un amigo de su hija, según una declaración jurada de causa probable obtenida por People.

La fiscal adjunta del condado de Tazewell, Cassandra Wilkins, declaró que su oficina tuvo conocimiento de una investigación llevada a cabo por el Departamento de Policía de Washington, tras recibir un reporte sobre Polston después de que diera a luz a un recién nacido en enero de 2025.

Una semana después, los investigadores obtuvieron una copia del acta de nacimiento del niño y descubrieron que Polston le había dado al recién nacido el mismo segundo nombre y apellido que la presunta víctima, según la declaración jurada.

Al ser confrontada con esa información, Polston insistió en que el padre “era un hombre de unos veinte años llamado Brian” a quien no había visto desde el nacimiento de su bebé.

ROBYN POLSTON COURT DOCS!!! This 43 year old mother got pregnant by her teen daughter’s 14 year old boyfriend, had the baby in January, and finally got arrested on November 3rd! #viral #news #abbyblabby #truecrime #robynpolston pic.twitter.com/IZtzEUCA7O — Abby Blabby (@AbbyLynn0715) November 6, 2025

Los investigadores también comenzaron a indagar sobre la presunta víctima y pronto descubrieron que él y la hija de Polston asistieron a un baile de secundaria en mayo de 2023, donde ella había sido chaperona, según la declaración jurada.

El joven se mudó poco después, pero la declaración jurada indica que regresó de visita en abril de 2024, aproximadamente 40 semanas antes de que Polston diera a luz.

Regresó nuevamente en junio y luego se mudó definitivamente en agosto de 2024 a vivir con la familia de un “amigo”.

La declaración jurada también señala que los investigadores descubrieron “una gran cantidad de imágenes y videos de contenido sexual explícito que mostraban a la presunta víctima y a Polston”.

Además de todo esto, una prueba de ADN confirmó que los padres del niño eran Polston y la presunta víctima, según la declaración jurada.

Polston fue arrestada a principios de esta semana y permanece detenida sin derecho a fianza.

Aún no se ha declarado culpable y será procesada formalmente el 4 de diciembre, según consta en el expediente judicial.

