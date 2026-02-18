Un video en redes sociales muestra a presuntos militares de México torturando a un joven

“Nosotros somos la muerte”, así amenazaron presuntos elementos del Ejército mexicano a un joven durante un operativo ocurrido el lunes en un local de máquinas tragamonedas del municipio de Peribán, Michoacán. Una cámara de seguridad captó los 14 minutos de tortura, golpizas e intimidación que han causado indignación en redes sociales.

La grabación muestra a cinco hombres vestidos con equipo táctico y chalecos del Ejército que rodean a un joven con gorra. Uno de ellos, con el rostro cubierto por un pañuelo, lo toma de la cabeza y lo azota contra una de las máquinas mientras le pregunta: “¿Andas halconeando?”.

De acuerdo con la información obtenida por el sitio La Silla Rota, el joven tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas de muerte por parte de los militares, quienes además se quedaron con sus identificaciones oficiales. Testimonios recopilados por el sitio Quadratín indican que los militares presuntamente le pidieron que declarara que trabaja para el crimen organizado como halcón (vigilante).

Durante más de 14 minutos, los agresores se turnaron para golpear al joven con tablazos en la espalda, patadas mientras estaba en el piso, bofetadas y rodillazos en glúteos y muslo. En un momento, uno de los soldados agitaba una tabla plana de unos 70 centímetros como si se tratara de un bate de béisbol y en al menos cuatro ocasiones impactó con toda su fuerza contra el cuerpo de la víctima.

🪖 Un video de más de 14 minutos muestra a elementos del Ejército Mexicano golpeando a un joven en un establecimiento de máquinas tragamonedas en Peribán. Durante la agresión, los soldados lo obligaron bajo amenazas a declararse “halcón”, supuestamente vinculado al crimen… pic.twitter.com/j7bFhgJe66 — La Silla Rota (@lasillarota) February 17, 2026

Otro militar provocó que el joven tropezara y cayera de bruces para mantenerlo sobre el piso mientras continuaba la golpiza. La cámara captó los gemidos y sollozos de la víctima a causa de los golpes, mientras los agresores reiteraban frases como “nosotros somos la ley”.

Los uniformados involucrados forman parte de los convoyes itinerantes enviados por la federación como parte del denominado “Plan Michoacán”, una estrategia federal orientada a combatir la violencia y el crimen organizado.

Fuentes de la Secretaría de la Defensa en el estado indicaron que ya se conoce el video y el asunto está bajo investigación, aunque hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gabinete de Seguridad no se han pronunciado oficialmente sobre el hecho violento.

El municipio de Peribán, donde ocurrieron los hechos, ha sido escenario de una fuerte presencia de organizaciones criminales y extorsiones a productores de aguacate y limón. En Michoacán, los operativos contra máquinas tragamonedas y minicasinos han sido parte de una estrategia directa para debilitar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.

Sigue leyendo:

– Detienen a 3 miembros del CJNG involucrados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

– Terrible hallazgo en Sinaloa: Encuentran los cuerpos de 5 personas secuestradas en una carretera.