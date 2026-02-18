Walt Disney World eleva la voz latina: lanza el primer Hispanic Influencer Challenge

Walt Disney World Resort comenzará este domingo el primer WDW Hispanic Influencer Challenge, una innovadora activación de creadores de contenido diseñada para mostrar la amplitud y diversidad del resort a audiencias hispanas en Estados Unidos a través de contenido social dinámico y auténtico. Tras dos ediciones exitosas del Latin America Influencer Challenge, esta iniciativa marca la importancia que tiene para Disney el mercado hispano doméstico.

Durante varios días, desde el 22 hasta el 27 de febrero, 10 creadores de contenido hispanohablantes participarán en una experiencia única, compitiendo en retos interactivos a lo largo de Walt Disney World Resort.

Esta iniciativa celebra la diversidad, la cultura y la conexión auténtica con las audiencias hispanas, llevando la magia a millones de seguidores en tiempo real. Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

La iniciativa destaca atracciones favoritas, populares personajes, nuevas atracciones y espectáculos y la amplia oferta de gastronomía y entretenimiento del destino, mientras conecta con los fanáticos del mundo Disney en tiempo real y en el marco de una competencia amistosa.

Los creadores confirmados incluyen a Sol Carlos, Leyla Star, Oscar Alejandro, Daniela Dib, Iván Emilio, Franco Micheo, Juliana Rivera, JC Martínez, Gabriela Short y Miredy Rivera, quienes representan una amplia variedad de voces Latino Americanas en lifestyle, viajes, entretenimiento y cultura.

Hispanic Influencer Challenge: los elegidos para mostrar el mundo Disney

Sol Carlos: Destacada creadora argentina conocida por su positividad corporal viral y contenido de estilo de vida, superando los 7 millones en TikTok y 1M+ en Instagram.

Sol Carlo Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Leyla Star: Creadora venezolana de alta energía, conocida por sus retos virales y vlogs, ha conseguido millones de seguidores y una tracción constante en plataformas diferentes. Grandes medios latinoamericanos la destacan como una de las principales creadoras jóvenes hispanas.

Leyla Star Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Oscar Alejandro: Destacado creador de viajes venezolano cuyo trabajo ha atraído una atención mediática internacional significativa, incluyendo una amplia cobertura de su detención y liberación de alto perfil en Venezuela.

Oscar Alejandro Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Daniela Dib: Creadora venezolana cuyo estilo de vida y contenido de comentarios se vuelve viral regularmente en TikTok, ganando una visibilidad significativa gracias a colaboraciones con creadores y momentos de alta interacción.

Influencer Daniela Dibb Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Iván Emilio: Presentador y entrevistador puertorriqueño dinámico, conocido por su fuerte presencia digital y su narrativa culturalmente impulsada. Contribuye a LatiNation como corresponsal en redes sociales, ampliando aún más su visibilidad en las principales plataformas de medios hispanos.

Ivan Emilio Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Franco Micheo: Destacado creador puertorriqueño que ganó una gran visibilidad gracias a su participación en la competición culinaria Super Chef Celebrities de WAPA, donde llegó a la gran final y más tarde ganó la temporada All-Star. También colabora con celebridades conocidas como Rauw Alejandro, entre otros.

Franco Micheo Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Juliana Rivera Diaz: Actriz puertorriqueña emergente conocida por sus papeles en Todo Por Amor y Gina Yei de Disney+, obteniendo premios en festivales y reconocimiento en la industria.

Juliana Rivera Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

JC Martínez: Actor puertorriqueño y creador digital, conocido principalmente por su papel recurrente en la serie de comedia de Telemundo “Raymond y sus Amigos”, donde sus actuaciones han impulsado su visibilidad en el panorama del entretenimiento puertorriqueño.

Jose Carlos Martínez Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Gabriela Short: Actriz, influencer y personalidad televisiva puertorriqueña, conocida principalmente por ser la presentadora de PRIMETIME ABC Puerto Rico.

Gabriela Short Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Miredy Rivera: Bailarina, actriz y creadora de estilo de vida puertorriqueña que alcanzó la fama por primera vez como concursante en el programa de competición ‘Guerreros’ de WAPA.

Miredy Rivera Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Tras el sólido desempeño de las dos primeras ediciones en América Latina, el Hispanic Influencer Challenge refuerza el compromiso continuo de Walt Disney World con la narración culturalmente relevante y la conexión auténtica con las audiencias hispanas.

