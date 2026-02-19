Barcelona vs. Real Madrid en juego de leyendas en LA: Dónde ver, cuándo, a qué hora y convocatoria confirmada

El espectáculo está garantizado en Los Ángeles. La primera edición de The Legends Series LA 2026 reunirá a figuras históricas del FC Barcelona y el Real Madrid en un partido imperdible que será transmitido por CBS Sports Golazo Network. El choque entre Barça Legends vs Real Madrid Leyendas se disputará este domingo 22 de febrero en el BMO Stadium, marcando el inicio oficial de una nueva plataforma dedicada a exaltar a las leyendas del fútbol mundial.

La organización House of Heroes confirmó el lineup final de jugadores, además de anunciar colaboraciones artísticas y mercancía exclusiva para los aficionados.

¿Dónde ver EN VIVO el Barça Legends vs Real Madrid Leyendas?

El partido podrá verse en vivo y gratis a través de CBS Sports Golazo Network, canal 24/7 especializado en fútbol.

Además, la cobertura contará con transmisión radial oficial a través de estaciones de iHeartMedia en Los Ángeles y en la app iHeartRadio.

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026

Horario: 5 p.m. ET / 2 p.m. PT

Sede: BMO Stadium, Los Ángeles

Los boletos están disponibles mediante Ticketmaster.

Alineación confirmada de Barça Legends: Ronaldinho y Márquez lideran el equipo

El conjunto blaugrana contará con una constelación de estrellas encabezadas por:

Ronaldinho

Rafael Márquez

Maxwell

Marc Crosas

Gaizka Mendieta

Javier Saviola

Roberto Trashorras

Jonatan Soriano

Nolito

Juan Pablo Sorín

Frédéric Déhu

Roger García

Andreu Fontàs

Fernando Navarro

Marc Valiente

Martín Montoya

Jesús Angoy

Jordi Masip

El equipo será dirigido por el excapitán culé Albert Ferrer.

Real Madrid Leyendas: Figo, Marcelo y Hugo Sánchez presentes

Por su parte, el conjunto merengue tendrá una alineación histórica con:

Luis Figo

Marcelo

Guti

Claude Makélélé

Pedro Contreras

Fernando Sanz

Rubén de la Red

Antonio Núñez

Sávio

Antonio Moral

José Callejón

Álvaro Negredo

Agus

David Barral

Javier Tébar

Javi Balboa

Albano Bizzarri

El legendario defensor José Antonio Camacho fungirá como entrenador.

Además, el ícono madridista Hugo Sánchez participará como leyenda invitada, mientras que la celebridad Carmen Electra será la Official Ball Presenter en el histórico saque inicial.

Mercancía exclusiva y colaboración artística en Los Ángeles

La plataforma House of Heroes anunció el lanzamiento de arte y mercancía exclusiva para celebrar el legado de las estrellas del fútbol.

El artista angelino Gabriel Diogo presentará una serie limitada de ilustraciones inspiradas en Ronaldinho y Luis Figo, disponibles exclusivamente para suscriptores del newsletter oficial.

Asimismo, la marca RRose From Concrete (RRose®), fundada por Ray Rose, lanzará una colección especial de jerseys diseñados exclusivamente para el evento.

El espectáculo previo incluirá la interpretación del himno nacional por Sarina Cross y música en vivo del reconocido DJ Vice.

The Legends Series LA 2026: un evento global que celebra el legado del fútbol

The Legends Series LA marca el debut de una competencia que busca transformar el legado de las máximas figuras del fútbol mundial en inspiración cultural y conexión con nuevas generaciones.

El Barça Legends vs. Real Madrid Leyendas no solo revive una de las rivalidades más intensas de la historia del deporte, sino que la proyecta hacia un formato global, digital y cultural, con transmisión internacional y experiencias exclusivas para los aficionados.

