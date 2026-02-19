Linda Sánchez critica a Trump por déficit comercial récord y presenta ley para frenar aranceles

La congresista Linda T. Sánchez (D-Calif.), miembro de mayor rango del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios, criticó duramente la política comercial del presidente Donald Trump tras conocerse que Estados Unidos registró un déficit comercial récord de $1.2 billones de dólares, según datos del Departamento de Comercio.

“Incluso los propios números de la administración Trump exponen el fracaso de su agenda comercial”, declaró Sánchez. “En lugar de nivelar el campo de juego y traer empleos de vuelta al país, sus políticas han ampliado el déficit comercial y nos han costado 108,000 puestos de trabajo en la manufactura”.

Impacto en familias y pequeñas empresas

La legisladora afirmó que las familias trabajadoras, pequeñas empresas y agricultores están pagando el precio de los aranceles impuestos por la Casa Blanca. Según Sánchez, estas medidas han convertido a sectores productivos en “peones” dentro de una estrategia de política exterior que calificó de imprudente.

Un análisis reciente del JPMorganChase Institute, publicado el 19 de febrero de 2026, respalda parte de estas preocupaciones. El informe señala que los aranceles que pagan las empresas medianas en Estados Unidos se triplicaron en el último año, elevando significativamente sus costos operativos.

De acuerdo con datos citados por The Associated Press, estas compañías emplean a aproximadamente 48 millones de trabajadores en el país. Ahora enfrentan decisiones difíciles: subir precios a los consumidores, reducir contrataciones o aceptar menores márgenes de ganancia.

“El cambio en el costo de hacer negocios es significativo”, explicó Chi Mac, director de investigación empresarial del instituto, quien indicó que algunas empresas están reduciendo transacciones con China y buscando nuevos proveedores en otras regiones de Asia para mitigar el impacto.

El informe también concluye que los aranceles están siendo absorbidos principalmente por empresas estadounidenses, lo que contradice la narrativa oficial de que el costo recae sobre exportadores extranjeros.

Debate sobre las cifras del déficit

Por su parte, el presidente Trump aseguró en su red social Truth Social que el déficit comercial se redujo un 78% gracias a los aranceles y que podría alcanzar “territorio positivo” este año.

Sin embargo, datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA) muestran que hasta noviembre el déficit de bienes y servicios aumentó 4.1% respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso exclusivo del comercio de bienes, el déficit creció 5.2% en los primeros 11 meses del año, equivalente a $56,857 millones de dólares adicionales.

Algunos analistas señalan que el mandatario podría estar seleccionando meses específicos con resultados más favorables. Incluso considerando una mejora desde la implementación de los aranceles recíprocos en abril, la reducción sería de aproximadamente 25% en el balance general y 16% si se observa solo el comercio de bienes, cifras muy por debajo del 78% anunciado.

Nuevas propuestas legislativas

Ante este panorama, Sánchez presentó la Ley de Detener a un presidente rebelde en el comercio, iniciativa que eliminaría la mayoría de los aranceles impuestos por Trump y requeriría aprobación del Congreso para cualquier nuevo gravamen comercial. El proyecto cuenta con el respaldo de todos los demócratas del Comité de Medios y Arbitrios.

Además, junto al congresista Mike Turner (R-Ohio), introdujo la Respect Allied At NATO Act, un proyecto bipartidista que exigiría autorización del Congreso antes de imponer aranceles a aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Sánchez subrayó que “es hora de restaurar la cordura en la política comercial de Estados Unidos” y pidió al Congreso recuperar su autoridad constitucional sobre el comercio internacional.

