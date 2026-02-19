Trump lidera la Junta de Paz y promete $10 mil millones para reconstruir Gaza

El presidente Donald Trump inauguró este jueves en Washington la primera Junta de Paz, una iniciativa internacional enfocada en la reconstrucción de Gaza y la creación de una fuerza de estabilización en el territorio palestino devastado por la guerra. El evento reunió a representantes de 40 países, incluidos jefes de Estado, aunque más de una docena optó por no asistir en medio de preocupaciones diplomáticas sobre el alcance del proyecto.

La cumbre se desarrolló con un marcado sello político. El acto de apertura incluyó algunas de las canciones favoritas de campaña de Trump y la entrega de gorras rojas estilo MAGA con la palabra “USA” estampada a los participantes. Sin embargo, el objetivo central fue delinear un plan financiero y estratégico para impulsar la reconstrucción de Gaza, cuya devastación requiere, según estimaciones internacionales, alrededor de $70.000 millones.

Antes de la reunión, Trump anunció que los miembros de la junta se comprometieron a aportar $5.000 millones para la reconstrucción, una cifra que representa apenas una fracción del total necesario. A ello se sumó la promesa del propio mandatario de destinar $10.000 millones por parte de Estados Unidos a la iniciativa, según reveló la agencia AP, aunque no detalló específicamente cómo se distribuirán esos fondos.

“Lo que estamos haciendo es muy simple: paz”, afirmó Trump durante su discurso, al tiempo que calificó la palabra como “fácil de decir, pero difícil de producir”. El presidente aseguró que la Junta de Paz es “una de las cosas importantes y trascendentales” en las que participará durante su mandato.

Entre los países que comprometieron apoyo financiero se encuentran Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait. Trump agradeció públicamente a estos gobiernos y sostuvo que cada contribución representa “una inversión en estabilidad y en la esperanza de una nueva y armoniosa región”.

Tensiones con la ONU y ambición global

La creación de la Junta de Paz también ha generado inquietud en el plano diplomático, especialmente por la relación que tendrá con la Organización de las Naciones Unidas. Más de una docena de países decidió no participar ante el temor de que la iniciativa pueda desafiar el papel tradicional del organismo multilateral en la resolución de conflictos globales.

Durante su intervención, Trump reiteró sus críticas a la ONU, señalando que debería haber estado más involucrada en la resolución de conflictos internacionales. No obstante, también aseguró que Estados Unidos trabajará “muy de cerca” con el organismo.

“Algún día no estaré aquí. Las Naciones Unidas serán, creo, mucho más fuertes”, expresó el mandatario. Sin embargo, añadió que la Junta de Paz “prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen correctamente”, una declaración que podría tensar aún más las relaciones diplomáticas.

La propuesta de Trump apunta no solo a la reconstrucción física de Gaza, sino también a la constitución de una fuerza internacional de estabilización que garantice seguridad y gobernabilidad en el territorio. Aún no se han detallado los mecanismos operativos ni el marco legal bajo el cual funcionaría dicha fuerza.

